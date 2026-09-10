Bóng đá trong nước

Vòng 2 V-League 2026-2027: Quyết liệt trận “derby thủ đô”

SGGPO

Cuộc so tài giữa đương kim vô địch CAHN và đương kim Á quân Thể Công Viettel vào lúc 19g15 ngày 10-9 trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu sớm của vòng 2 V-League 2026-2027 rất được chờ đợi về chất lượng chuyên môn.

Thể Công Viettel cùng CAHN có màn khởi động ấn tượng ở mùa giải 2026-2027. Ảnh: VPF
Thể Công Viettel cùng CAHN có màn khởi động ấn tượng ở mùa giải 2026-2027. Ảnh: VPF

Đôi bên cùng khởi động mùa giải đầy hoàn hảo khi CAHN vô địch Siêu Cúp, sau đó giành 3 điểm trước Hà Tĩnh ở vòng 1 V-League. Trong khi đó Thể Công Viettel cũng có màn chạy đà ấn tượng qua trận thắng 2-0 trước Đồng Nai ngay tại sân Bình Phước.

Cùng có 3 điểm lận lưng và sự hưng phấn, đôi bên hướng đến kết quả tốt nhằm chuẩn bị bước vào AFC Champions League 2026-2027. CAHN có lực lượng dồi dào để thi đấu trên nhiều mặt trận và những thể hiện của họ thời gian qua chẳng khác nào như một “dream team”. Các cầu thủ đang ở thời điểm hưng phấn, với thể trạng tốt. CAHN rất khó bị đánh bại trong lúc này.

Ở bên kia sân, Thể Công Viettel cũng không đơn giản với lực lượng đến 11 tân binh, trong đó có 6 ngoại binh và 1 cầu thủ Việt kiều. Đáng chú ý là Doãn Ngọc Tân xuất hiện như một “mảnh ghép” hoàn hảo nhằm tăng sức mạnh ở khu vực giữa sân, vốn là hạn chế ở đội bóng này.

Web-LichThiDau-VDQG2627-V2.jpg

HLV Popov gần như có được bộ khung hoàn hảo, thậm chí kể từ khi sang làm việc tại Việt Nam, lần đầu tiên ông sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và mục tiêu vươn cao như ở Thể Công Viettel. Những Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu, Lucas Alves, Ribamar, Rimario, Andree Luiz, Hernadez Rodrigues… đủ sức giúp nhà cầm quân người Bulgaria an tâm ở bước khởi động.

Cuộc so tài này diễn ra trên sân Hàng Đẫy, được tính sân nhà của Thể Công Viettel. Đội chủ nhà thiếu cầu thủ đa năng Nhâm Mạnh Dũng do thẻ đỏ ở vòng đấu trước, còn CAHN có đầy đủ lực lượng.

Dự đoán: 1-1

Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

V-League CAHN Thể Công Doãn Ngọc Tân Popov

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn