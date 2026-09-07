V-League nóng từ vòng 1: 23 bàn thắng và những màn thị uy sức mạnh

Các đội mạnh đều giành trọn 3 điểm, con số ấn tượng từ khán giả trên các khu khán đài, những “cơn mưa” bàn thắng… là những nét đáng chú ý sau vòng 1 V-League 2026-2027.

Vinicius (Ninh Bình), cầu thủ đầu tiên lập hat-trick ở mùa bóng mới V-League 2026-2027 (Ảnh: NBFC)

Ấn tượng nhất là chiến thắng 3-1 của CLB Công an TPHCM trước đội bóng mạnh Hà Nội FC trên sân Bình Dương.

Chiến thắng đậm này lý giải lý do vì sao đội Công an TPHCM được đánh giá có khả năng tranh ngôi vô địch V-League mùa này. Trong trận này, tiền đạo Tiến Linh có bàn thắng mở tỷ số, như lời chào đến những người hâm mộ cựu Quả bóng Vàng Việt Nam về sự quay trở lại mạnh mẽ của mình.

Trong khi đó một ứng viên khác là Ninh Bình đã thể hiện sức mạnh qua chiến thắng 4-1 ngay trên sân Lạch Tray trước chủ nhà Hải Phòng.

Dấu ấn lớn nhất ở trận đấu khi đây là ngày trở về đầy cảm xúc của HLV Chu Đình Nghiêm - người nhiều năm dẫn dắt đội bóng thành phố Cảng và nay cầm sa bàn chỉ đạo trong khu kỹ thuật của Ninh Bình.

Nếu như ở CLB Công an TPHCM, hai trụ cột của khu trung tuyến là Khoa Ngo và Williams vào sân từ giữa hiệp hai nhưng vẫn thắng thuyết phục Hà Nội FC thì trên sân Lạch Tray, Ninh Bình không có tiền vệ tổ chức Hoàng Đức nhưng vẫn có chiến thắng cách biệt.

Đông đảo khán giả đến sân Thiên Trường ở ngày khai mạc V-League 2026-2027. Ảnh: VPF

“Cơn mưa” bàn thắng ở vòng 1 V-League đã thực sự làm “no mắt” người hâm mộ khi còn có trận thắng 4-0 của Nam Định trước HA.GL, Thanh Hóa thắng Đà Nẵng 3-2… để khép lại vòng đầu tiên với 23 bàn thắng. Vòng đấu mà cả 7 trận đều có kết quả thắng thua.

Đáng chú ý trong loạt trận khai màn, các tiền đạo ngoại nhanh chóng khẳng định mình với cú hat-trick của Vinicius (Ninh Bình). Hai cầu thủ khác lập cú đúp là Silva (Nam Định) và Saliou (Thanh Hóa). Tiền đạo Alan hai năm liền giành danh hiệu Vua phá lưới cũng kịp tạo dấu ấn với bàn thắng tung lưới Hà Tĩnh.

Bên cạnh “cơn mưa” bàn thắng, vòng đầu tiên V-League 2026-2027 còn đánh dấu trọng tài 3 lần rút thẻ đỏ. Riêng trận Đồng Nai - Thể Công Viettel có đến 2 thẻ đỏ dành cho Mạnh Dũng (TC.VT) và Filip (Đồng Nai).

QUỐC CƯỜNG