V-League 2026-2027: Bài học đầu tiên cho 2 tân binh Đồng Nai và Bắc Ninh

Hai đội Đồng Nai cùng Bắc Ninh đã cảm nhận rất rõ sự khốc liệt và khác biệt ngay trong trận đấu đầu tiên bước lên sân chơi V-League.

Bắc Ninh đã có trận đầu tiên tại V-League. ẢNH: XUÂN THỦY

Giành quyền thăng hạng từ Giải Hạng nhất quốc gia 2025-2026, hai tân binh Đồng Nai và Bắc Ninh mang theo nhiều kỳ vọng và sự háo hức, nhưng cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ.

Với Đồng Nai, thử thách càng lớn khi ngay trận ra mắt đã phải đối đầu với á quân Thể Công Viettel. Trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn cho thấy tinh thần thi đấu đáng ghi nhận. Họ tận dụng lợi thế sân nhà, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và giữ được tỷ số 0-0 sau hiệp 1.

Trước đối thủ mạnh, Đồng Nai kiểm soát bóng 50,5%, nhưng sự chủ động ấy chưa thể chuyển hóa thành sức ép thực sự. Đội chủ nhà chỉ có 4 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương, ít hơn 3 lần so với Thể Công Viettel. Đó là một trong những khác biệt mà các tân binh phải tìm cách thu hẹp nếu muốn đứng vững trong cuộc đua đường dài.

Khi bị dẫn bàn, chiếc thẻ đỏ của trung vệ Filip Jovic ở phút 76 khiến đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng càng khó chống đỡ trước sức ép từ đối thủ. Trong thế buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, việc Đồng Nai nhận thêm bàn thua vào cuối trận trước một Thể Công Viettel giàu kinh nghiệm trong phòng ngự phản công gần như là hệ quả khó tránh khỏi.

HLV Nguyễn Việt Thắng, người vừa đi vào lịch sử với 2 mùa liên tiếp vô địch Giải Hạng nhất cùng Ninh Bình và Đồng Nai, đã có lần đầu tiên trực tiếp dẫn dắt một CLB tại V-League. Sau trận đấu, ông dành lời khen cho các học trò: “Họ chẳng bao giờ dừng lại và chẳng bao giờ bỏ cuộc”.

Tinh thần của Nguyễn Công Phượng cùng các đồng đội có thể trở thành điểm tựa quan trọng để Đồng Nai hướng tới chặng đường dài phía trước.

HLV Nguyễn Việt Thắng lần đầu tiên dẫn dắt một CLB dự V-League (ẢNH: VPF)

Trong khi đó, Bắc Ninh cũng trải qua trận đấu nhiều tiếc nuối trước SLNA. Ở cuộc đối đầu được xem như một “chung kết ngược” tại sân Vinh, đội khách nhập cuộc không tệ. Nhưng sự thiếu kinh nghiệm của tiền vệ Nguyễn Văn Đạt, khi anh phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 37, đã làm đảo lộn kế hoạch của HLV Paulo Fiaoni.

Dẫu vậy, đại diện xứ Kinh Bắc vẫn kiên cường. Bắc Ninh lùi sâu, tổ chức phòng ngự và đứng vững nhờ sự xuất sắc của thủ môn kỳ cựu Nguyễn Văn Công. Chỉ đến phút 69, khi Rafael Santos để bóng chạm tay trong vòng cấm, SLNA mới được hưởng phạt đền và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bắc Ninh chơi thiếu người nhưng vẫn nỗ lực để không để thế trận và kết quả vượt khỏi tầm kiểm soát. Đó cũng là hình ảnh đáng ghi nhận của một tân binh trong ngày đầu thử sức ở V-League.

Những sai số, từ lỗi cá nhân đến những vấn đề trong hệ thống, đã mang đến cho Đồng Nai và Bắc Ninh bài học đầu tiên về sự khắc nghiệt của hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. V-League mới bắt đầu và chặng đường phía trước còn 25 vòng, hai tân binh chắc chắn còn nhiều điều phải cải thiện.

Nhưng nếu biết nhìn lại những hạn chế ở trận ra quân và rút ra kinh nghiệm, đó sẽ là hành trang cần thiết để họ trưởng thành, thích nghi và đứng vững trong mùa giải lịch sử của CLB.

HỮU THÀNH