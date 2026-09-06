SLNA thắng chật vật tân binh Bắc Ninh

SLNA được chơi hơn người từ phút 37, song phải nhờ đến quả phạt đền của Bruno Paraiba ở giữa hiệp 2 mới thắng được tân binh Bắc Ninh ở trận ra quân V-League 2026-2027.

Các cầu thủ SLNA ăn mừng bàn thắng mở điểm. Ảnh: XUÂN THỦY

Tối 6-9, SLNA tiếp đón Bắc Ninh ở vòng 1 V-League 2026-2027. Đây là trận đấu lịch sử của đội khách khi Bắc Ninh lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

SLNA nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Phút 11, Hồ Khắc Ngọc thực hiện quả đá phạt để trung vệ Jairo bay người dứt điểm đẹp mắt nhưng bóng đi sát cột.

Đến phút 27, Khắc Ngọc tiếp tục có đường treo bóng chính xác cho Lê Văn Quý bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa buộc thủ môn Nguyễn Văn Công phải bay người hết cỡ mới cứu thua.

Bước ngoặt trận đấu xuất hiện ở phút 37. Nguyễn Văn Đạt của đội khách có tình huống vào bóng bằng gầm giày, đạp vào chân Luizao nhận vàng thứ 2 rời sân.

Trọng tài Mai Xuân Hùng rút thẻ đỏ cho Văn Đạt của Bắc Ninh. Ảnh: XUÂN THỦY

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không dễ dàng với đội chủ nhà. Phút 66, Bruno Paraiba có cơ hội đối mặt từ cự ly gần nhưng vẫn không thể đánh bại Văn Công.

Tuy nhiên, hàng thủ Bắc Ninh cuối cùng cũng mắc sai lầm. Một pha dứt điểm của Paraiba khiến Rafael Santos để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 69. Trọng tài Mai Xuân Hùng lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, chính Paraiba bình tĩnh thực hiện thành công, mở tỷ số cho SLNA.

Bị dẫn bàn, Bắc Ninh buộc phải đẩy cao đội hình với tâm thế được ăn cả, ngã về không. Dù vậy, việc chỉ còn 10 người khiến đoàn quân của HLV Paulo Foiani gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai tấn công.

Khi dâng cao, Bắc Ninh cũng để lộ khoảng trống phía sau, tạo điều kiện cho SLNA tổ chức những pha phản công nguy hiểm. Dẫu vậy, đội bóng xứ Nghệ không thể ghi thêm bàn thắng.

Trước trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức lễ khai mạc V-League 2026-2027. Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An. Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú tham dự lễ khai mạc V-League 2026-2027. Ảnh: XUÂN THỦY

HỮU THÀNH