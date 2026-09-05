Vắng Hoàng Đức, Ninh Bình vẫn ngược dòng thắng đậm trận ra quân V-League

Dù không đăng ký đương kim Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức, Ninh Bình vẫn có màn ra quân đầy ấn tượng tại V-League 2026-2027 khi ngược dòng đánh bại chủ nhà Hải Phòng với tỷ số 4-1.

Các cầu thủ Ninh Bình có trận ra quân V-League 2026-2027 đầy ấn tượng (ẢNH: QUỲNH MAI)

Trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray tối 5-9, Hoàng Đức không được HLV Chu Đình Nghiêm đăng ký vào đội hình thi đấu của Ninh Bình. Tiền vệ 28 tuổi vừa phải cày ải xuyên suốt ASEAN Cup 2026, nên ông Nghiêm chủ động cho học trò nghỉ ngơi thay vì sử dụng anh ngay ở trận mở màn V-League.

Việc thiếu Hoàng Đức khiến Ninh Bình mất đi một cầu thủ có khả năng điều tiết và tạo đột biến, nhưng đội khách vẫn cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể. Trong khoảng 30 phút đầu, Ninh Bình kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm triển khai lối chơi ban bật, pressing và liên tục dồn Hải Phòng về phần sân nhà. Có thời điểm Ninh Bình kiểm soát bóng tới 72%, tung ra 6 cú sút và hưởng 8 quả phạt góc.

Dù vậy, Hải Phòng mới là đội có bàn mở tỷ số ở phút 40. Từ tình huống Quang Nho để mất bóng, Milan Makaric tung cú sút hiểm hóc từ khoảng 25m, khiến thủ môn Đặng Văn Lâm không thể cản phá.

Ngay đầu hiệp 2, Ninh Bình lập tức tăng tốc. Phút 51, Nguyễn Thành Trung thực hiện đường chọc khe tinh tế từ cánh phải để Lucao thoát xuống, bấm bóng qua người Văn Toản, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Các cầu thủ Hải Phòng (áo đỏ) còn nhiều việc phải làm sau thất bại đậm ở trận ra quân (ẢNH: QUỲNH MAI)

Chỉ 4 phút sau, Thành Trung tiếp tục để lại dấu ấn với pha tỉa bóng vừa tầm cho Nguyễn Lê Phát băng xuống dứt điểm tung nóc lưới Hải Phòng. Chỉ trong ít phút, tuyển thủ U23 Việt Nam có 2 pha kiến tạo, trực tiếp góp phần giúp Ninh Bình hoàn tất màn ngược dòng. Đáng tiếc khi đến phút 58, cầu thủ Việt kiều Bulgaria phải rời sân vì chấn thương.

Ninh Bình sau đó tiếp tục làm chủ trận đấu. Phút 73, Lucao thoát xuống và dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Đức Chiến. VAR xác định tiền đạo người Brazil không việt vị, giúp Ninh Bình nâng tỷ số lên 3-1.

Đến phút 90+1, Lucao hoàn tất cú hat-trick bằng pha cứa lòng chân trái đẳng cấp sau đường chọc khe của Bảo Toàn, ấn định chiến thắng 4-1 cho Ninh Bình.

Màn lội ngược dòng ấn tượng tạm đưa Ninh Bình lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 1.

Trong khi đó, Hải Phòng của HLV Đặng Văn Thành nhận thất bại đậm và để lộ nhiều vấn đề cần giải quyết nếu muốn cán đích trong tốp 5, mục tiêu được lãnh đạo đội bóng đề ra tại lễ xuất quân.

HỮU THÀNH