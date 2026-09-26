Thái Lan chờ “đại chiến” tuyển Việt Nam

HLV Anthony Hudson quyết định triệu tập lực lượng tốt nhất cho FIFA ASEAN Cup 2026, với sự trở lại của nhiều trụ cột như Chanathip hay Mickelson, với trận quyết định gặp tuyển Việt Nam ở bảng B.

Việt Nam và Thái Lan vẫn đang là "kỳ phùng địch thủ" ở đấu trường Đông Nam Á. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 26-9, đội tuyển Thái Lan ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 gặp khách mời Pakistan sẽ rất nỗ lực có chiến thắng để giành quyền tự quyết ngôi đầu bảng B. Tuy nhiên, tâm điểm của thầy trò HLV Anthony Hudson chính là trận đấu với Việt Nam 3 ngày sau đó, được xem là màn quyết định cho cuộc đua giành tấm vé duy nhất vào chung kết.

Sau những đợt thử nghiệm trong năm qua, đội tuyển Thái Lan bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tham vọng lớn. HLV Anthony Hudson khẳng định mục tiêu của ông là xây dựng một tập thể mạnh nhất, hướng đến thành tích cao tại giải đấu khu vực, đồng thời tạo nền tảng cho chiến dịch AFC Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

Điểm đáng chú ý trong danh sách triệu tập của Thái Lan là sự trở lại của những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Chanathip Songkrasin tiếp tục được xem là nhân tố quan trọng trong lối chơi của đội bóng xứ chùa vàng, bên cạnh hậu vệ Nicholas Mickelson đang thi đấu cho SV Elversberg tại Bundesliga. Sự góp mặt của các cầu thủ có đẳng cấp quốc tế giúp Thái Lan có thêm chiều sâu và sự cân bằng ở nhiều tuyến.

“Tôi rất hài lòng và háo hức khi được làm việc cùng các cầu thủ. Ba đợt tập huấn trong năm qua đều mang đến những thử thách khác nhau, từ vòng loại Cúp châu Á, các đợt FIFA Days cho đến FIFA ASEAN Cup 2026”, HLV Anthony Hudson chia sẻ.

Ở 3 kỳ ASEAN Cup liên tiếp, Thái Lan và Việt Nam đã gặp nhau ở trận sau cùng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhà cầm quân người Anh cho biết Thái Lan luôn hướng đến việc sử dụng đội hình mạnh nhất, nhưng một số trường hợp chấn thương khiến ban huấn luyện phải có những tính toán phù hợp. Sau giải đấu khu vực, ông tiếp tục hoàn thiện lực lượng nhằm chuẩn bị cho mục tiêu lớn hơn tại sân chơi châu Á.

Khác với kỳ ASEAN Cup gần nhất, khi Thái Lan thiếu một số nhân tố quan trọng và thất bại trước Việt Nam trong trận chung kết, lần tái ngộ này hứa hẹn sẽ rất khác. Đội bóng xứ chùa vàng bước vào giải với lực lượng được đánh giá là đầy đủ hơn, khi những trụ cột đã trở lại và HLV Hudson có nhiều phương án chiến thuật hơn.

Trong khi đó, Việt Nam cũng xem cuộc đối đầu với Thái Lan là trận đấu then chốt tại bảng B. Hai đội sẽ gặp nhau ngày 29-9 tại sân Si Jalak Harupat (Indonesia). Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng, bởi đội đứng nhất sẽ giành quyền trực tiếp vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Tại bảng B, Thái Lan lần lượt gặp Pakistan ngày 26-9, Việt Nam ngày 29-9 và Philippines ngày 2-10. Với thể thức chỉ chọn đội dẫn đầu vào trận tranh chức vô địch, cuộc so tài giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực nhiều khả năng sẽ trở thành “trận chung kết sớm” của bảng đấu.

Sau nhiều lần đối đầu ở các giải khu vực, màn chạm trán giữa Việt Nam và Thái Lan tiếp tục là cuộc chiến của bản lĩnh, kinh nghiệm và tham vọng. Lần này, cả hai đều hướng đến mục tiêu duy nhất: giành ngôi đầu bảng để tiến gần hơn đến chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

GIA MINH