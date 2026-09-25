FIFA ASEAN Cup 2026: Khi FIFA "nín thở" chờ các đối tác Đông Nam Á...

Chưa đầy 24 giờ trước giờ bóng lăn, tiền thưởng cho nhà vô địch Division 1 âm thầm giảm từ 1 triệu USD xuống còn 650.000 USD - mức cắt giảm 35%.

Hiện tại, Thái Lan và Việt Nam chưa có bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026 dù ngày 26-9 cả hai đã phải ra sân thi đấu.

Thương hiệu lớn, nhưng thị trường không mua

Không có thước đo nào trung thực hơn khả năng bán bản quyền truyền hình để đánh giá sức hút thương mại của một giải đấu. Tại Việt Nam, đến sát giờ khai mạc, chưa một đài truyền hình nào công bố sở hữu bản quyền phát sóng.

Trên toàn giải FIFA ASEAN Cup 2026, chỉ 5 trong 14 quốc gia tham dự xác nhận có đối tác phát sóng, chủ yếu là hai nước chủ nhà cùng vài thị trường nhỏ. Giá chào bản quyền tại Việt Nam được cho là đã giảm từ khoảng 3 triệu USD xuống 2,6 triệu USD, nhưng vẫn chưa tìm được người mua.

Trước đó, hai khách mời có giá trị thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt rút lui, một vì ưu tiên kế hoạch quốc tế khác. Thay vào đó là Bangladesh và Pakistan, hai cái tên khó có thể tạo ra sức hút truyền thông tương xứng với tham vọng ban đầu: một giải đấu dành cho thị trường hơn 2 tỷ dân.

Nghịch lý nằm ở chỗ: FIFA có thương hiệu toàn cầu, nhưng thương hiệu ấy không tự động chuyển hóa thành giá trị thương mại cho một sản phẩm hoàn toàn mới. Các nhà đài không có dữ liệu lịch sử nào về lượng khán giả, sức hút quảng cáo hay khả năng thu hồi vốn của FIFA ASEAN Cup, trong khi họ vẫn phải cân đối ngân sách với ASEAN Cup, giải đấu đã có thương hiệu, lịch sử và lượng người xem ổn định suốt nhiều thập kỷ.

FIFA ASEAN Cup, vì vậy, không chỉ cạnh tranh về mặt lịch thi đấu với ASEAN Cup, mà còn cạnh tranh trực tiếp trong chính túi tiền hạn hẹp của các nhà đài khu vực.

Đây chính là hệ quả của cái cách mà giải đấu được sinh ra: một quyết định thương mại hóa từ trên xuống, dựa trên tiềm năng dân số và sức nặng thương hiệu FIFA, chứ không dựa trên nhu cầu hay sự đồng thuận đã được kiểm chứng từ thị trường khu vực.

Thậm chí, điểm số mà các đội nhận được tại giải này chỉ ngang với các trận giao hữu thuần túy trong dịp FIFA Days. Nghĩa là FIFA ASEAN Cup không đem lại giá trị chuyên môn đáng kể nào, ngoài yếu tố tiền thưởng vốn đã bị cắt giảm.

Điểm tựa cuối cùng: những trận đấu phải tự cứu chính mình

Từ chỗ các quốc gia Đông Nam Á trông đợi FIFA sẽ tạo ra sự khác biệt về chuyên môn thì bây giờ, hoàn toàn trái ngược, chính FIFA lại đang cần “quyền trợ giúp” từ chính các đội bóng. Bởi vẫn còn một yếu tố FIFA ASEAN Cup có thể tự hào: đây là giải đấu đầu tiên buộc các CLB phải nhả toàn bộ quân số mạnh nhất cho đội tuyển, nhờ diễn ra trong khung lịch FIFA Days.

Chất lượng chuyên môn, vì thế, được giới chuyên môn đánh giá cao hơn hẳn ASEAN Cup, nơi nhiều ngôi sao từng vắng mặt vì tranh chấp với CLB chủ quản. Bảng đấu của Việt Nam quy tụ đối thủ giàu tính "hơn thua": Thái Lan, kình địch truyền kiếp và nếu có thể đi vào chung kết, sẽ nhiều khả năng gặp chủ nhà Indonesia, đội chưa từng có danh hiệu Đông Nam Á nào.

Chính vì vậy, câu hỏi về tương lai FIFA ASEAN Cup giờ đây không còn nằm trong tay các nhà hoạch định thương mại của FIFA, mà nằm trên sân cỏ. Nếu bản quyền tiếp tục khó bán, doanh thu không đạt kỳ vọng, thứ duy nhất có thể cứu vãn giá trị của giải đấu là sức hút tự thân của những trận cầu, thứ cảm xúc "được ăn cả, ngã về không" giữa các đội tuyển láng giềng, thứ mà không bảng giá bản quyền nào có thể tạo ra thay.

Tóm lại, FIFA ASEAN Cup bước vào mùa giải đầu tiên trong tư thế của một canh bạc chưa ngã ngũ. Nếu phiên bản 2026 không tạo đủ tiếng vang để bù đắp cho những con số tài chính đáng thất vọng, viễn cảnh có phiên bản thứ hai vào năm 2030 sẽ không còn là điều hiển nhiên. Có vẻ như các đội bóng Đông Nam Á đang phải tìm cách “cứu” lấy mình.

HỒ VIỆT