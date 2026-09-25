U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Chờ bất ngờ từ đội yếu hơn

Sau khi giành quyền vào tứ kết ASIAD 20, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam sẽ phải đối diện thử thách lớn khi chạm trán U23 Hàn Quốc, đội bóng đang sở hữu lực lượng được đánh giá hàng đầu châu Á.

Sức mạnh vượt trội của Hàn Quốc

Trong nhiều năm qua, những cuộc đối đầu với bóng đá Hàn Quốc ở cấp độ trẻ luôn được xem là thử thách khá lớn của U23 Việt Nam. Đội bóng xứ kim chi thường chiếm ưu thế nhờ nền tảng thể lực, tốc độ cùng chất lượng cầu thủ đồng đều hơn.

Trước cuộc tái đấu tại ASIAD 20, đội tuyển U23 Việt Nam vào vòng tứ kết sau hành trình không thật sự thuận lợi với 4 điểm sau 3 trận vòng bảng. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh đáng gờm. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-seong đứng đầu bảng D (chỉ có 3 đội), khi lần lượt đánh bại Qatar 4-1 và Saudi Arabia 2-0.

Sự khác biệt còn nằm ở mục tiêu của hai đội. Hàn Quốc luôn xem Á vận hội là một trong những giải đấu quan trọng nhất, khi đang là nhà vô địch ASIAD 3 kỳ liên tiếp và luôn đặt mục tiêu bảo vệ tấm HCV, trong khi 23 Việt Nam tham dự ASIAD 20 với lực lượng vắng nhiều trụ cột.

Đội tuyển U23 Việt Nam rèn luyện trước trận tứ kết ASIAD 20. Ảnh: VFF

Tin vào những người trẻ

Trước một đối thủ mạnh hơn về nhiều mặt, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải chịu sức ép lớn trong phần lớn thời gian trận đấu. Khả năng phòng ngự, sự tập trung trong từng tình huống và cách tổ chức phản công sẽ quyết định cơ hội tạo bất ngờ của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Trận thua Uzbekistan ở lượt cuối vòng bảng đã phần nào chỉ ra những vấn đề mà U23 Việt Nam cần cải thiện, nhất là ở khả năng theo kèm, tranh chấp tay đôi và hóa giải những thời điểm bị gây áp lực liên tục.

Điểm mạnh lớn nhất của U23 Việt Nam vẫn là tinh thần thi đấu. Việc không chịu quá nhiều áp lực thành tích giúp các cầu thủ trẻ có thể bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái hơn. Đây cũng là yếu tố từng giúp bóng đá Việt Nam tạo nên những kết quả bất ngờ trước các đối thủ mạnh trong quá khứ.

Truyền thông Hàn Quốc cũng dành sự chú ý cho U23 Việt Nam. Một số đánh giá của tờ Daum và News Daily cho rằng các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh sở hữu tinh thần tập thể tốt, khả năng pressing quyết liệt và những pha chuyển trạng thái nhanh.

Một chiến thắng trước Hàn Quốc chắc chắn là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng điều người hâm mộ chờ đợi không chỉ nằm ở kết quả. Đó là hình ảnh một U23 Việt Nam thi đấu tự tin, hạn chế sai sót và thể hiện được bản lĩnh trước thử thách lớn tại ASIAD 20.

Lịch sử đối đầu U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc Hai đội từng gặp nhau nhiều lần ở những sân chơi lớn. U23 Việt Nam thua Hàn Quốc 0-2 tại ASIAD 2006, thất bại 1-2 ở vòng bảng U23 châu Á 2018 và thua 1-3 tại bán kết ASIAD 2018. Đến năm 2022, hai đội lần đầu cầm hòa 1-1 tại vòng bảng U23 châu Á. Bước ngoặt xuất hiện đầu năm 2026 khi U23 Việt Nam đánh bại Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba U23 châu Á sau loạt sút luân lưu.

CHU NGỌC