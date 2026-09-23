Philippines có đội hình toàn “ngoại binh” đấu Thái Lan và Việt Nam

Philippines hướng mục tiêu cạnh tranh hai vị trí đầu bảng A với đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Carles Cuadrat đã triệu tập hàng loạt cầu thủ Philippines đang thi đấu tại châu Âu, Mỹ và các giải đấu châu Á nhằm tăng sức cạnh tranh tại bảng đấu có Việt Nam và Thái Lan.

Chuẩn bị cho giải đấu khởi tranh trong ít ngày tới, đội tuyển Philippines đã công bố danh sách 23 cầu thủ với phần lớn là những gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài. Daisuke Sato là trường hợp hiếm hoi đang chơi bóng trong nước cho One Taguig FC, trong khi các tuyển thủ còn lại đang khoác áo những CLB tại nhiều quốc gia khác nhau.

Đáng chú ý trong đội hình Philippines là tiền đạo Bjorn Martin Kristensen, hiện thi đấu cho KFUM Oslo tại Na Uy. Bên cạnh đó, hàng công còn có Andre Leipold (SC Verl, Đức), Jarveu Gayoso (Penang FC, Malaysia) và Sebastian Rasmussen (Hobro IK II, Na Uy), tạo nên nhiều lựa chọn cho HLV Carles Cuadrat.

Ở tuyến dưới, Philippines sở hữu những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Jesper Nyholm (PT Prachuap FC, Thái Lan), Jefferson Tabinas (Selangor FC, Malaysia), Paul Tabinas (Dinamo Zagreb, Croatia) cùng thủ môn Kevin Ray Mendoza (Chonburi FC, Thái Lan).

Philippines sẽ là đối thủ đầu tiên của Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Philippines nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Thái Lan và Pakistan. Theo lịch thi đấu, đội bóng này sẽ mở màn bằng cuộc đối đầu với Việt Nam ngày 26-9, tiếp đó gặp Pakistan ngày 29-9 trước khi chạm trán Thái Lan ngày 2-10.

Các trận đấu của bảng B được tổ chức tại sân vận động Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia). Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các môi trường bóng đá khác nhau, Philippines đặt mục tiêu tạo bất ngờ trong bảng đấu được đánh giá rất cạnh tranh. Hai cuộc đối đầu với Việt Nam và Thái Lan sẽ là những trận đấu quan trọng, quyết định cơ hội tiến sâu của thầy trò HLV Carles Cuadrat.

Danh sách 23 tuyển thủ Philippines: Thủ môn: Kevin Ray Mendoza (Chonburi FC - Thái Lan), Michael Falkesgaard (Port FC – Thái Lan), Quincy Kammeraad (Kuala Lumpur City FC – Malaysia); Hậu vệ: Amani Aguinaldo (DPMM FC - Brunei Darussalam), Isaiah Alakiu (U21 Brighton - Anh), Jesper Nyholm (PT Prachuap FC - Thái Lan), Daisuke Sato (One Taguig FC), Jefferson Tabinas (Selangor FC - Malaysia), Paul Tabinas (Dinamo Zagreb - Croatia), Scott Woods (Boeung Ket FC - Campuchia), Angelo Bruckner (cầu thủ tự do). Tiền vệ: Zico Bailey (New Mexico United - Mỹ), Christian Rontini (USD Antella - Ý), Kenji Nishioka (Isenmulang Kalteng FC - Indonesia), Manny Ott (Terengganu FC - Malaysia), Sandro Reyes (cầu thủ tự do), Okari Kekkonen (Sabah FC - Malaysia), Người Mrowka (Columbus - Mỹ), Randy Schneider (Andorra - Tây Ban Nha). Tiền đạo: Jarveu Gayoso (Penang FC - Malaysia), Bjorn Martin Kristensen (KFUM Oslo - Na Uy), Andre Leipold (SC Verl - Đức), Sebastian Rasmussen (Hobro IK II - Na Uy).

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