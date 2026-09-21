Nhận thưởng 500 triệu đồng, tuyển nữ Việt Nam gặp Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 2026

Vượt qua vòng bảng ASIAD 20, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng nóng nửa tỉ đồng và vào tứ kết so tài với đối thủ rất mạnh là đội tuyển nữ Trung Quốc.

Đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu tập huấn cùng đội tuyển nữ Trung Quốc trước thềm ASIAD 2026. Ảnh: VFF

Các cô gái Trung Quốc được nhận định nằm trong nhóm tranh Huy chương Vàng môn bóng đá nữ ASIAD 2026 bên cạnh đội chủ nhà Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên.

Đại diện Đông Á sở hữu nền tảng thể lực tốt, lối chơi giàu tốc độ và kinh nghiệm dày dạn tại các giải đấu lớn. Trên đường sang Nhật Bản dự ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam có chuyến tập huấn gần 10 ngày tại Trung Quốc và thi đấu hữu cùng đối thủ này. Kết quả Bích Thùy và các đồng đội thua 0-3.

Ba cặp đấu còn lại cũng được nhận định khá chênh lệch đẳng cấp và bất ngờ khó xảy ra khi CHDCND Triều Tiên gặp Đài Loan (TQ); Hàn Quốc gặp Uzbekistan và đại diện còn lại của Đông Nam Á là Philippines sẽ gặp đội chủ nhà Nhật Bản.

Lịch thi đấu vòng tứ kết

Philippines đang là đội tuyển nữ hàng đầu của Đông Nam Á qua sự tiến bộ rất nhanh trong thời gian qua từ dàn cầu thủ nhập tịch. Nhưng xét tổng thể cũng khó có hy vọng trước các cô gái chủ nhà. Theo lịch thi đấu, tất cả bốn cặp đấu của vòng tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026 đều diễn ra vào ngày 25-9 tới.

Ngay sau trận đấu với đội tuyển nữ Thái Lan, thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng và động viên toàn đội tuyển Việt Nam. Qua đó, ông thông báo VFF thưởng động viên đội tuyển 500 triệu đồng.

QUỐC CƯỜNG