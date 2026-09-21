U23 Việt Nam tranh vé vào tứ kết ASIAD 2026 với đội mạnh Uzbekistan

Chiều 21-9, U23 Việt Nam hoàn tất buổi tập cuối cùng trước cuộc so tài với U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng C, trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé vào tứ kết ASIAD 2026.

Trợ lý HLV Thạch Bảo Khanh (áo xanh) cùng các cộng sự lên băng ghi hình đối thủ cho U23 Việt Nam nghiên cứu. ẢNH: NVCC

Buổi tập diễn ra trong không khí khá thoải mái khi U23 Việt Nam đang nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Sau 2 lượt trận, U23 Uzbekistan đã giành trọn 6 điểm và sớm đoạt vé vào tứ kết. Hiện tại, U23 Việt Nam đứng thứ 2 với 4 điểm, trong khi U23 Kuwait có 1 điểm và U23 Philippines chưa có điểm nào.

Với cục diện này, U23 Việt Nam chỉ cần cầm hòa U23 Uzbekistan là chắc chắn giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, mục tiêu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không chỉ là một trận hòa. Bên cạnh đó, U23 Uzbekistan vẫn còn động lực cạnh tranh ngôi đầu bảng để tạo lợi thế khi bước vào vòng knock-out.

Trung vệ Lê Nguyên Hoàng đánh giá cao U23 Uzbekistan

Trước khi bước vào buổi tập, HLV Đinh Hồng Vinh có những dặn dò với U23 Việt Nam. Nhà cầm quân gốc Bình Định muốn các học trò duy trì sự tập trung, đồng thời chuẩn bị kỹ cho những phương án có thể xuất hiện trong trận đấu quan trọng vào lúc 12 giờ ngày 22-9 (theo giờ Việt Nam).

Sau phần trao đổi, Phạm Lý Đức cùng đồng đội bước vào bài khởi động không bóng. Toàn đội sau đó chuyển sang các bài tập nhẹ cùng ban huấn luyện. Đây cũng là buổi tập mang tính hoàn thiện những khâu cuối cùng về chiến thuật và trạng thái thi đấu trước khi U23 Việt Nam bước vào trận đấu được xem như “chung kết” của bảng C.

Trao đổi với truyền thông, trung vệ Lê Nguyên Hoàng đánh giá U23 Uzbekistan là đối thủ rất mạnh và yêu cầu các đồng đội phải duy trì sự tập trung cao độ.

Trung vệ người Nghệ An chia sẻ: “Chúng tôi xem băng hình và đánh giá cao các cầu thủ của U23 Uzbekistan. Họ hoán đổi vị trí cũng như hỗ trợ cho nhau rất tốt. Về nền tảng thể lực, sức mạnh cũng như tư duy chơi bóng cũng như vậy. U23 Việt Nam sẽ phải tập trung trong trận đấu ngày mai”.

Nguyên Hoàng tiếp lời: “U23 Việt Nam sẽ tự tin để triển khai lối chơi của chính mình. Hy vọng toàn đội luôn cảm thấy thoải mái khi bước ra sân và đều thể hiện được hết khả năng”.

HỮU THÀNH