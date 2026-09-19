Ngày ‘thả lỏng’ quý giá của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines, HLV Đinh Hồng Vinh cho U23 Việt Nam nghỉ tập vào ngày 19-9.

Các cầu thủ U23 Việt Nam chủ yếu sinh hoạt, nghỉ ngơi và tập nhẹ tại khách sạn, trước khi trở lại chuẩn bị cho trận đấu quyết định với U23 Uzbekistan.

Đây là ngày nghỉ hiếm hoi của các học trò HLV Đinh Hồng Vinh sau quãng thời gian các tuyển thủ phải liên tục thi đấu và tập luyện với mật độ cao. Trong hơn 1 tuần qua, nhiều cầu thủ đã trải qua 3 trận đấu cho CLB chủ quản và U23 Việt Nam.

Chiến thắng trước U23 Philippines giúp không khí trong đội trở nên thoải mái hơn. Nguyễn Thanh Nhàn cùng các đồng đội giải tỏa được phần nào áp lực sau trận ra quân không như mong muốn, đồng thời tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

HLV Đinh Hồng Vinh cùng ban huấn luyện tận dụng ngày nghỉ để các cầu thủ hồi phục thể lực. Bên cạnh việc sinh hoạt tại khách sạn, toàn đội được nhắc nhở giữ gìn sức khỏe, hạn chế những hoạt động tiêu hao thể lực và duy trì sự tập trung cho trận đấu cuối vòng bảng.

Ngày “thả lỏng” cũng là dịp để các thành viên U23 Việt Nam tranh thủ trải nghiệm không khí ASIAD và văn hóa Nhật Bản.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt vinh dự cầm cờ Việt Nam tại lễ khai mạc ASIAD 2026. ẢNH: VIETCONTENT

Trợ lý HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ trên trang cá nhân về buổi sáng tham quan thành cổ Nagoya: “Một trải nghiệm thật đặc biệt vào buổi sáng nắng đẹp tại thành cổ Nagoya. Thưởng thức trà Nhật, trải nghiệm viết thư pháp Nhật Bản tại khu vực dành riêng cho các thành viên tham dự Đại hội ASIAD đến tham quan Nagoya Castle”.

Trong khi đó, các tuyển thủ U23 Việt Nam cũng có cơ hội theo dõi lễ khai mạc ASIAD 2026. Trung vệ Đinh Quang Kiệt là một trong 2 vận động viên được lựa chọn đại diện cho thể thao Việt Nam cầm Quốc kỳ tại buổi lễ.

Sau ngày nghỉ ngơi trọn vẹn, U23 Việt Nam sẽ trở lại tập luyện vào ngày 20-9. Trọng tâm của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là chuẩn bị cho trận gặp U23 Uzbekistan ở lượt cuối bảng C.

Hiện U23 Việt Nam có 4 điểm sau hai trận, với hiệu số bàn thắng - bại (+2). U23 Uzbekistan đã giành 2 chiến thắng và sớm đoạt vé vào tứ kết. Trong khi U23 Kuwait mới có 1 điểm, còn U23 Philippines đã bị loại sau hai thất bại. Vì vậy, nếu hòa U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ giành tấm vé còn lại của bảng C vào tứ kết.

HỮU THÀNH