Đoàn Văn Hậu bị loại khỏi danh sách tham dự FIFA ASEAN Cup 2026

Lê Giang Patrik (ảnh) cùng với Văn Việt và Trung Kiên là 3 thủ môn của đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.

So với đội hình tham dự ASEAN Cup 2026, lần này danh sách đội tuyển quốc gia có nhiều thay đổi, như Văn Lâm, Văn Hậu… không có tên.

Thay vào đó, HLV Kim Sang-sik có những bổ sung cần thiết để lấp những khiếm khuyết hiện tại. Đó là Nguyễn Adou Leygley Minh được kỳ vọng tăng sự an toàn cho hàng hậu vệ; Williams Minh Hoàng chia sẻ mục tiêu săn bàn với Xuân Son, Tài Lộc; sự trở lại của Quang Vinh sẽ lấp chỗ trống của Văn Vĩ bị chấn thương.

Nguyễn Adou Leygley Minh, sinh năm 1997, hiện khoác áo CLB Công An Hà Nội. Cầu thủ Việt kiều Pháp thi đấu ở vị trí trung vệ và đã có kinh nghiệm thi đấu tại V-League, đồng thời đã được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho các đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Williams Minh Hoàng sinh năm 2007, hiện thi đấu cho CLB Công An TPHCM. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam – Anh sở hữu chiều cao 1m90 và đã tạo được dấu ấn trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại V-League. Việc được triệu tập ở tuổi 19 giúp Williams Minh Hoàng có cơ hội làm quen với môi trường ĐTQG và tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Văn Hậu không có tên ở đợt tập trung lần này. Ảnh: CAHN FC

Phần lớn những cầu thủ đã cùng đội tuyển Việt Nam hoàn thành hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 tiếp tục góp mặt trong đợt tập trung lần này, trong đó có những trụ cột như Lê Giang Patrik, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son…

Trong khi đó, đáng chú ý danh sách của ông Kim không có tên Đoàn Văn Hậu, cầu thủ vừa nhận mức kỷ luật 4 trận từ Ban kỷ luật VFF.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 9-2026 và quy tụ 14 đội tuyển, được chia thành hai hạng đấu. Đội tuyển Việt Nam góp mặt tại Division 1, nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines ngày 26-9, Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10. Trận ra quân gặp Philippines diễn ra lúc 19g30 ngày 26-9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung.

QUỐC CƯỜNG