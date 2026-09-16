U16 Việt Nam tập trung: Xây nền móng từ "cậu em út" của bóng đá trẻ

Đội tuyển U16 Việt Nam – lứa cầu thủ vốn được ví như "cậu em út" trong hệ thống các đội tuyển quốc gia – đã âm thầm hội quân.

U16 Việt Nam bắt đầu rèn luyện chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc sắp đến. Ảnh: VFF

Thời gian qua, bóng đá trẻ nước nhà liên tục nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận nhờ những hiệu ứng tích cực. Có thể kể đến tấm HCV SEA Games 2025 và danh hiệu hạng ba U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam, hay kỳ tích giành vé tham dự VCK FIFA World Cup 2026 của lứa U17.

Bên cạnh đó, những phản ứng đa chiều từ thất bại gần đây của U20 Việt Nam tại giải châu Á 2026 cũng cho thấy kỳ vọng rất lớn từ công chúng. Sự quan tâm ấy đòi hỏi tính ổn định cả về chất lẫn lượng ở các tuyến kế thừa, đặt trong một khung phát triển chung mang tính hệ thống.

Chính vì lý do đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn – một chiến lược gia dày dặn kinh nghiệm trong công tác đào tạo trẻ – phụ trách đội tuyển U16 Việt Nam. Mục tiêu tối thượng là tạo dựng một nền móng vững vàng cho lứa U16 trước khi chuyển tiếp lên các cấp độ đội tuyển cao hơn.

Thử thách đầu tiên của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ là giải U16 quốc tế CFA Team China 2026 diễn ra tại Trung Quốc.

Trong đợt tập trung này, quân số U16 Việt Nam được nâng lên tới 36 cầu thủ, tạo điều kiện thuận lợi cho ban huấn luyện rà soát, kiểm tra và đánh giá toàn diện lực lượng trước khi chốt đội hình chính thức.

Việc triệu tập lực lượng đông đảo sẽ giúp HLV trưởng có thêm cơ sở tuyển chọn những nhân tố phù hợp cho kế hoạch thi đấu quốc tế dài hơi, cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ cạnh tranh lành mạnh, khẳng định năng lực và tích lũy kinh nghiệm quý báu trong môi trường đội tuyển.

HLV kỳ cựu Hoàng Anh Tuấn được giao trọng trách dẫn dắt lứa U16 hiện tại. Ảnh: VFF

Đồng hành cùng HLV Hoàng Anh Tuấn trong ban huấn luyện là 5 trợ lý, nổi bật trong đó có hai cựu tuyển thủ quốc gia Lê Tấn Tài và Âu Văn Hoàn. Cả hai chiến lược gia này đều đang trực tiếp tham gia công tác đào tạo trẻ tại các CLB, hứa hẹn sẽ mang lại những kinh nghiệm thực tiễn quý giá cho quá trình phát triển của các học trò nhỏ.

Giải quốc tế CFA Team China 2026 được xác định là bài kiểm tra quan trọng đầu tiên để kiểm chứng năng lực của toàn đội.

Theo kế hoạch, U16 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc vào ngày 22-9 gồm 24 cầu thủ. Tại giải đấu này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ chất lượng là U16 Australia, chủ nhà U16 Trung Quốc và U16 Kyrgyzstan.

QUỐC CƯỜNG