Bóng đá trong nước

HAGL có thể chọn sân Quy Nhơn làm sân nhà ở Cúp Quốc gia

SGGPO

Do chất lượng mặt sân Pleiku khá xấu, khó có thể cải thiện trong những ngày tới nên trận đấu của đội bóng phố Núi trên sân nhà ở vòng 1 Cúp Quốc gia 2026-2027 có thể thi đấu trên sân trung lập.

Trận "thủy chiến" giữa HA.GL và Hải Phòng ở vòng 2 V-League 2026-2027. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN
Trận "thủy chiến" giữa HA.GL và Hải Phòng ở vòng 2 V-League 2026-2027. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Cơn mưa liên tiếp trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến chất lượng của mặt sân Pleiku. Hình ảnh mặt sân bị đọng nước, lầy lội, những mảng cỏ xanh bị thay bằng bùn đất đã xuất hiện trong trận đấu giữa HAGL và Hải Phòng ở vòng 2 V-League vừa qua.

Ban quản lý sân Pleiku đã triển khai nhiều phương án nhằm khắc phục, cải thiện chất lượng mặt cỏ. Tuy nhiên, dự báo thời tiết cho thấy mưa có thể tiếp tục kéo dài và nhiều khả năng mặt sân sẽ bị ảnh hưởng đáng kể khi không thể phục hồi trong thời gian ngắn.

Vì thế, Công ty VPF đang tính phương án yêu cầu HAGL chọn sân khác làm sân nhà ở vòng 1 Cúp Quốc gia vào ngày 20-9 tới đây. Trận đấu mà theo lịch thi đấu sẽ tiếp Hưng Yên trên sân nhà, có thể sẽ chuyển sang đá ở sân Quy Nhơn.

CLB HAGL có màn khởi đầu mùa bóng 2026-2027 không được như ý khi thua cả hai trận trước Nam Định 0-4 trên sân Thiên Trường và mới đây là thua Hải Phòng 1-3 trên sân nhà. Hai trận thua liên tiếp đã giữ chân thầy trò HLV Lê Quang Trãi ở vị trí cuối bảng xếp hạng sau vòng 2.

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Sân Quy Nhơn Công ty VPF Sân Pleiku Mặt sân Sân Thiên Trường Mặt cỏ Lầy lội Đọng Bùn đất

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