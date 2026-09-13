Sáng nay (13-9), đội tuyển U23 Việt Nam đã đến Nhật Bản, chính thức nhập cuộc ASIAD 2026

Sau hành trình bay kéo dài hơn 4 tiếng, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Nagoya (Nhật Bản) sáng 13-9, chính thức bắt đầu hành trình tranh tài tại môn bóng đá nam ASIAD 2026.

U23 Việt Nam đã có mặt tại Nagoya (Nhật Bản). ẢNH: TÂM HÀ

Chuyến bay của U23 Việt Nam khởi hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 0 giờ 15 phút ngày 13-9 và hạ cánh xuống Nagoya lúc 6 giờ 55, theo giờ địa phương. Đây là địa điểm diễn ra các trận đấu vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Hành trình đến Nhật Bản diễn ra khá gấp gáp khi các tuyển thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ tại CLB chủ quản đã lập tức hội quân cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Dù thời gian chuẩn bị hạn chế và phải di chuyển xuyên đêm, sự mệt mỏi không làm giảm sự háo hức của các cầu thủ khi được đại diện Việt Nam tranh tài tại sân chơi châu lục.

Quá trình nhập cảnh và lấy thẻ ASIAD 2026 tại Nagoya của U23 Việt Nam diễn ra thuận lợi nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ Ban Tổ chức nước chủ nhà. Sau khi hoàn tất các thủ tục, toàn đội nhanh chóng di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi, hồi phục thể lực.

Các thành viên U23 Việt Nam kích hoạt thẻ ngay tại sân bay. ẢNH: TÂM HÀ

Dự kiến vào tối cùng ngày, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh bước vào buổi tập đầu tiên tại Nagoya. Chỉ còn 2 ngày nên ban huấn luyện sẽ giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với điều kiện thi đấu, đồng thời hoàn thiện những phương án chiến thuật cơ bản trước trận mở màn gặp U23 Kuwait vào ngày 15-9.

Thủ môn Cao Văn Bình chia sẻ: “Chúng tôi có thời gian tập trung khá ngắn nên cũng có một chút khó khăn trong việc tìm sự ăn ý, kết dính với một số bạn mới. Tuy nhiên, đa phần các cầu thủ trong đội đã tập luyện và thi đấu cùng nhau tại Giải U23 Đông Nam Á 2025, đến SEA Games 33 và đầu năm tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Vì thế, chúng tôi có thể làm quen, tập khoảng 1-2 buổi để bắt nhịp và gần nhau hơn, từ đó có thể thi đấu tốt hơn”.

HLV thủ môn Trần Minh Quang cùng trợ lý HLV Nguyễn Tăng Tuấn. ẢNH: TÂM HÀ

Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C và có lịch thi đấu lần lượt gặp U23 Kuwait ngày 15-9, U23 Philippines ngày 18-9 cùng U23 Uzbekistan ngày 22-9. Mục tiêu trước mắt của U23 Việt Nam là tập trung cho từng trận đấu, nỗ lực vượt qua vòng bảng để giành quyền góp mặt ở tứ kết.

U23 Việt Nam di chuyển sang Nhật Bản với 23 cầu thủ. Riêng trung vệ Đặng Tuấn Phong (Hải Phòng) cùng hậu vệ Nguyễn Quốc Toản (Quy Nhơn United) có lịch thi đấu cho CLB chủ quản tại vòng 2 V-League và vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia muộn hơn, nên sẽ bay từ Hà Nội vào rạng sáng 14-9 để hội quân cùng toàn đội.

HỮU THÀNH