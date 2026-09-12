U23 Việt Nam vắng 8 cầu thủ ở buổi tập trước ngày lên đường dự ASIAD 2026

U23 Việt Nam chỉ có 15/23 cầu thủ tham gia buổi tập chiều 12-9, trong ngày hội quân và cũng là buổi tập duy nhất trước khi lên đường sang Nhật Bản dự ASIAD 2026.

Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú đến động viên các tuyển thủ U23 Việt Nam trước khi lên đường dự ASIAD 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Nhóm 8 cầu thủ tạm vắng mặt thuộc biên chế SLNA, Hải Phòng và Hà Nội FC, những đội chưa ra sân thi đấu tại vòng 2 V-League 2026-2027.

Riêng hậu vệ Nguyễn Đức Anh (Hà Nội) cùng nhóm cầu thủ SLNA gồm Cao Văn Bình, Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Quang Vinh và Lê Nguyên Hoàng sau khi thi đấu xong trên sân Hàng Đẫy vào tối 12-9 sẽ lập tức di chuyển ra sân bay Nội Bài để hội quân cùng U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, chuyến bay đưa U23 Việt Nam lên đường sang Nhật Bản khởi hành lúc 00g15 rạng sáng 13-9. Nhưng từ lúc 22 giờ tối 12-9, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ bắt đầu di chuyển từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra sân bay.

Ở buổi tập duy nhất trước ngày lên đường dự ASIAD 2026, Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú đã gặp gỡ, động viên và giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Ông đánh giá ASIAD 2026 là một trong 4 sự kiện quan trọng của các đội tuyển nam Việt Nam trong phần còn lại của năm. 2026

Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú cho biết VFF kỳ vọng U23 Việt Nam thi đấu tự tin, đạt kết quả tích cực và hoàn thành mục tiêu đề ra. Ông cũng thông tin Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có mặt tại Nagoya và sẽ đồng hành cùng đội trong hành trình tại Nhật Bản.

Trung vệ Phạm Lý Đức mang tâm lý thoải mái sau khi cùng CAND thắng trận ra quân Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết mình, thi đấu vì màu cờ sắc áo và hướng tới kết quả cao nhất. Trong bối cảnh lực lượng chỉ được hoàn thiện sát ngày thi đấu, mục tiêu trước mắt của U23 Việt Nam là vượt qua vòng bảng, sau đó hướng tới khả năng tiến sâu tại ASIAD 2026.

Cũng trong buổi tập với 15 cầu thủ, HLV Đinh Hồng Vinh chủ yếu cho các học trò tập nhẹ vì tất cả vừa trải qua vòng 2 V-League lẫn vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Khi sang Nhật Bản, ban huấn luyện sẽ nhanh chóng ổn định đội hình và truyền đạt những yêu cầu chiến thuật cơ bản cho U23 Việt Nam.

Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C và lần lượt có lịch thi đấu gặp Kuwait ở trận ra quân ngày 15-9, đối đầu Philippines ngày 18-9 và khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Uzbekistan ngày 22-9.

HỮU THÀNH