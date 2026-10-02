HLV Pakistan: Chúng tôi đánh rơi cơ hội giành chiến thắng trước đội mạnh Việt Nam

HLV Solano Nolberto cho rằng Pakistan đã có cơ hội giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam, nhưng sự sa sút về thể lực trong hiệp 2 khiến đại diện Nam Á thua ngược 2-4, qua đó bị loại khỏi FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuyển Pakistan đã gây ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam. ẢNH: ANH KHOA

“Chúng tôi đã đánh rơi một cơ hội rất lớn trước đội bóng mạnh như Việt Nam. Chúng tôi hoàn toàn có thể giành chiến thắng, nhưng chúng tôi biết trận đấu sẽ rất khó khăn và mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra ổn định”, HLV Solano nói sau trận đấu trên sân Gelora Bung Karno tối 2-10.

Pakistan nhập cuộc chủ động và gây nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam. Phút 32, Mohid Ullah tận dụng sai lầm của hàng thủ Việt Nam, thoát xuống đối mặt Patrik Lê Giang rồi ghi bàn mở tỉ số.

HLV Solano đánh giá: “Trong hiệp 1, chúng tôi đã gây áp lực rất tốt. Toàn đội cùng nhau pressing, giữ cự ly đội hình và hàng phòng ngự rất chặt chẽ. Tôi nghĩ đó là 45 phút mà Pakistan chiếm ưu thế”.

Tuy nhiên, thể lực giảm sút khiến Pakistan không thể duy trì cách chơi sau giờ nghỉ. Nguyễn Hai Long gỡ hòa cho Việt Nam ở phút 50, trước khi Nguyễn Hoàng Đức nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 57.

“Đáng tiếc là ở cấp độ thi đấu như thế này, vấn đề thể lực rất quan trọng để có thể duy trì cường độ trong suốt trận đấu. Đó là lý do chúng tôi bắt đầu gặp vấn đề trong hiệp 2”, HLV Pakistan giải thích.

Theo ông Solano, khi các cầu thủ xuống sức, Pakistan bắt đầu đánh mất cấu trúc đội hình và để Việt Nam có nhiều khoảng trống hơn.

“Trong 45 phút đầu tiên, chúng tôi là tập thể có kỷ luật rất tốt. Nhưng sau đó, chúng tôi bắt đầu mất đi một chút sự kỷ luật trong việc duy trì cự ly và cấu trúc đội hình. Hệ quả là một số cầu thủ không đủ thể lực để duy trì trạng thái tốt nhất”, ông nói.

Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh thi đấu bế tắc trong hiệp 1. ẢNH: ANH KHOA

Đình Bắc ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 ở phút 80. Pakistan rút ngắn cách biệt xuống 2-3 ở phút 88 sau tình huống bóng chạm chân Kaleem Ulah đổi hướng. Nhưng Williams Minh Hoàng lập tức dập tắt hy vọng của đối thủ bằng bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho Việt Nam ở phút 90.

HLV Solano thừa nhận: “Việt Nam có lẽ đã tăng tốc nhiều hơn trong hiệp 2, thi đấu với nguồn năng lượng lớn hơn. Đó là lý do chúng tôi để thua trận. Chúng tôi cần rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình, đặc biệt ở những tình huống có thể xử lý tốt hơn về mặt phòng ngự”.

Thất bại trước Việt Nam khiến Pakistan kết thúc vòng bảng với 1 điểm sau 3 trận, đứng cuối bảng B. Đội bóng Nam Á hòa Philippines và thua Việt Nam, Thái Lan, qua đó không thể giành quyền đi tiếp.

Dù vậy, HLV Solano xem việc tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 là trải nghiệm quan trọng với Pakistan.

Với chiến thắng 4-2, tuyển Việt Nam giành 6 điểm sau ba trận và đứng nhì bảng B. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Malaysia ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 ngày 5-10. Trong khi đó, Thái Lan sẽ chạm trán chủ nhà Indonesia ở trận chung kết.

HỮU THÀNH (từ Jakarta)