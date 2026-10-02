Hoàng Đức trở lại, Đình Bắc ngồi ghế dự bị

HLV Kim Sang-sik đã công bố đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam cho cuộc so tài cùng đội tuyển Pakistan. Đáng chú ý là Hoàng Đức trở lại ở đội hình xuất phát.

11 niềm hy vọng ở đội hình xuất phát đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Pakistan.

Khá bất ngờ khi trên hàng công không có Đình Bắc ở đội hình chính, thay vào đó là Minh Hoàng - Tài Lộc - Hai Long. Có thể xem đây là lần hiếm hoi Đình Bắc không có tên ở đội hình chính, điều đó cũng hy vọng giúp sự mới mẻ từ Minh Hoàng sẽ đem lại yếu tố bất ngờ cho Pakistan.

Ở khu trung tuyến, sự trở lại của Hoàng Đức giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc an tâm nhiều. Chính sự vắng mặt của Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 ở trận gặp Thái Lan đã làm cho trục giữa sân của Những Chiến binh Sao Vàng yếu đi rất nhiều.

Đáng chú ý là HLV Kim Sang-sik bố trí đội hình thiên về tấn công, đá cạnh Hoàng Đức trong trận này không phải Thành Long mà sẽ là Hoàng Hên - vị trí quen thuộc của Quang Hải trước đây. Ở hai biên là những cựu binh Tiến Anh và Quang Vinh, trong đó Quang Vinh được trả về hành lang trái sau trận thử nghiệm không thành công ở cuộc so tài với Thái Lan.

Hoàng Đức trở lại đội hình xuất phát. Ảnh: ANH KHOA

Xuân Mạnh, Việt Anh, Ngọc Bảo sẽ là bộ ba hậu vệ án ngữ trước khung thành thủ môn Lê Giang. Ông Kim cho thấy không mạo hiểm sử dụng thủ môn dự bị ở trận này khi đánh giá cao Pakistan và cũng cần sự an toàn cho hàng phòng ngự.

Bộ ba “săn bàn” cho đội tuyển Việt Nam trong trận này là Hai Long, Minh Hoàng và Tài Lộc. Cái duyên ghi bàn ở những trận quan trọng của Hai Long hy vọng sẽ tiếp tục phát huy ở trận đấu này.

QUỐC CƯỜNG