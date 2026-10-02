Vì sao Thái Lan thua Philippines 100 bàn vẫn vào chung kết?

Thái Lan bước vào lượt cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 với một lợi thế hiếm thấy, là bất chấp có thua Philippines với cách biệt bao nhiêu, họ vẫn chắc chắn đứng đầu bảng và góp mặt ở trận chung kết.

Thái Lan vượt qua Việt Nam để sớm lấy vé vào tranh chung kết. Ảnh: ANH KHOA

Điều kiện tạo nên nghịch lý tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 nằm ở cục diện điểm số sau hai lượt trận. Thái Lan có trọn vẹn 6 điểm nhờ hai chiến thắng, trong đó kết quả quan trọng nhất là trận thắng Việt Nam 2-0 ngày 29-9. Việt Nam đứng phía sau với 3 điểm, trong khi Philippines và Pakistan cùng có 1 điểm.

Như vậy, Philippines dù đánh bại Thái Lan ở lượt cuối cũng chỉ có tối đa 4 điểm. Pakistan cũng không còn khả năng đạt tới cột mốc 6 điểm. Đội duy nhất có thể cân bằng điểm số với Thái Lan là Việt Nam.

Kịch bản cần phân tích vì thế rất đơn giản. Nếu Việt Nam hòa hoặc thua Pakistan, Việt Nam có tối đa 4 điểm. Khi ấy Thái Lan đương nhiên nhất bảng với 6 điểm, bất kể kết quả trận gặp Philippines.

Nếu Việt Nam thắng Pakistan, Việt Nam sẽ nâng tổng điểm lên 6, ngang bằng Thái Lan trong trường hợp “Voi chiến” thua Philippines. Đây mới là tình huống phải sử dụng tiêu chí phụ để xác định đội đứng đầu.

Theo Điều 12 của điều lệ FIFA ASEAN Cup 2026, khi hai hay nhiều đội bằng điểm, thành tích trong các trận đối đầu giữa những đội liên quan được ưu tiên xét trước hiệu số bàn thắng bại của toàn bảng. Các tiêu chí đối đầu lần lượt gồm điểm, hiệu số và số bàn thắng trong những trận giữa nhóm đội bằng điểm.

Thái Lan sẽ gặp thử thách lớn ở trận chung kết khi so tài cùng chủ nhà Indonesia. Ảnh: ANH KHOA

Ở trường hợp này, nhóm bằng điểm chỉ gồm Thái Lan và Việt Nam. Hai đội đã gặp nhau và Thái Lan thắng 2-0. Vì thế, xét tiêu chí đầu tiên là điểm đối đầu, Thái Lan có 3 điểm còn Việt Nam có 0 điểm. Cuộc phân định kết thúc ngay tại đây, không cần xét hiệu số bàn thắng bại toàn bảng.

Điều đó dẫn đến một kịch bản nghe khá khó tin. Giả sử Thái Lan thua Philippines 0-10, thậm chí 0-100, còn Việt Nam thắng Pakistan 10-0 hay 100-0, hai đội vẫn cùng có 6 điểm nhưng Thái Lan vẫn đứng trên nhờ chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp.

Nói cách khác, không tồn tại giới hạn số bàn mà Thái Lan “được phép” thua Philippines để bảo vệ ngôi đầu. Điều kiện duy nhất để lập luận này đúng là cục diện hiện tại không xuất hiện đội thứ ba cùng đạt 6 điểm, và điều đó đã chắc chắn, bởi Philippines và Pakistan đều chỉ có 1 điểm trước lượt cuối.

FIFA vì thế đã xác nhận Thái Lan giành quyền vào chung kết ngay sau chiến thắng 2-0 trước Việt Nam, tức sớm một lượt đấu. Trận gặp Philippines về mặt cuộc đua ngôi đầu không còn khả năng thay đổi vị trí của “Voi chiến”.

Đây cũng là nghịch lý thú vị của FIFA ASEAN Cup 2026: ở bảng A, Malaysia có thể thắng Singapore tới 6-0 mà vẫn lỡ chung kết; còn tại bảng B, Thái Lan thậm chí có thể nhận một thất bại với cách biệt cực lớn mà vẫn giữ nguyên ngôi đầu.

Khác biệt nằm ở đúng một trận đấu, khi Thái Lan đã thắng Việt Nam 2-0 và nắm trong tay ưu thế đối đầu mà mọi cơn mưa bàn thắng ở lượt cuối cũng không thể đảo ngược.

ĐĂNG HUY