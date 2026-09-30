Khi Thái Lan chơi không hay mà vẫn thắng Việt Nam...

Trận thua 0-2 trước Thái Lan tối 29-9 tại Bandung không chỉ khép lại giấc mơ vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam mà còn chấm dưới chuỗi 27 trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik trong trận thua Thái Lan (Ảnh: ANH KHOA)

Trận thua của tuyển Việt Nam trước đại đối thủ Thái Lan mở ra một câu hỏi lớn hơn nhiều so với một kết quả: Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang thua vì một trận đấu cụ thể, hay đang chạm phải giới hạn thật sự của chính mình?

Một chiến thắng không cần đẹp của Thái Lan

Rất khó tìm ra trận đấu nào Thái Lan lại chấp nhận lép vế trước Việt Nam ở phần lớn trận đấu. Ngay cả 4 trận chung kết ở 2 kỳ ASEAN Cup đã thất bại gần đây, Thái Lan vẫn chơi thứ bóng đá ưa thích của họ, kể cả với đội hình không phải là mạnh nhất.

Điều đáng chú ý nhất ở trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 nằm ở cách Thái Lan chọn chơi. Sau khi Sarach Yooyen mở tỷ số bằng cú sút xa đẹp mắt ở phút 10, đội bóng của HLV Anthony Hudson thay vì tràn lên tìm thêm bàn thắng như một đội bóng tự tin vào sức mạnh vượt trội, đã chủ động lùi sâu, nhường quyền kiểm soát bóng cho Việt Nam. Họ chỉ tung đúng 2 cú sút để có bàn dẫn trước, sau đó không có thêm cú sút nào đến tận phút 60.

Đây là điều hiếm thấy: Thái Lan, đội vẫn được xem là "chiếu trên" trong hầu hết các cuộc đối đầu gần đây, lần đầu tiên phải chơi ở tư thế "chịu trận" trước Việt Nam. Ngay cả truyền thông Thái Lan cũng thừa nhận điều này. Chuyên gia Be Bangkapong của tờ Thairath viết rằng màn trình diễn không đẹp mắt, nhưng nhiệm vụ phục thù đã hoàn thành mỹ mãn, đó là kiểu đội bóng chỉ nên nhìn vào kết quả chung cuộc, không nên soi chiến thuật.

Thái Lan không còn xa lạ với lối chơi này dưới thời Anthony Hudson. Đó là triết lý thực dụng bị chính CĐV Thái Lan phản ứng suốt gần 1 năm qua.

Thái Lan cần thắng Việt Nam hơn một trận cầu đẹp Đội tuyển Thái Lan đã đánh bại tuyển Việt Nam 2-0, sớm giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 như lời đáp trả sau thất bại ở hai trận chung kết ASEAN Cup hồi tháng 7.

Việt Nam không giải được bài toán không gian

Vấn đề là, ngay cả khi được trao không gian - khi đối thủ chủ động nhường sân - Việt Nam vẫn không thể chuyển hóa lợi thế ấy thành bàn thắng. Chuyên gia thể lực Bae Ji-won từng đồng hành cùng đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo, chỉ ra một thực tế đáng suy ngẫm: cầm bóng nhiều trước một đối thủ ngang trình độ không phải là lợi thế với tập thể cầu thủ Việt Nam hiện tại. Bởi họ vốn quen với việc chuyển đổi trạng thái tấn công nhanh hoặc tấn công vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương, chứ không quen áp đặt thế trận trước một đối thủ lùi sâu với số đông.

Dù sở hữu bộ ba tiền vệ Kritsada - Peeradol - Sarach Yooyen buộc Việt Nam phải dạt biên, cặp hậu vệ cánh Suphanan Bureerat - Nicholas Mickelson của Thái Lan vẫn đứng vững, không cho học trò ông Kim tạo ra cơ hội rõ nét nào đủ sắc bén.

Không thể lấy một trận đấu để phán xét cả một quá trình, nhưng có vẻ như Thái Lan đã “bắt bài” lối chơi của Việt Nam. Đây không phải lần đầu tiên Việt Nam bộc lộ sự lúng túng khi phải chủ động cầm nhịp trận đấu. Kể cả khi đá với các đội yếu hơn, thì khả năng chuyển hóa ưu thế kiểm soát bóng thành hiệu quả trên bảng tỷ số, vẫn luôn trầy trật.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam luôn bùng nổ khi chơi phản công. Trong nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam đã tìm cách thay đổi bản chất ấy thông qua chính sách nhập tịch cầu thủ để cải thiện các điểm yếu về tốc độ, tranh chấp, bóng bổng trên hàng công, qua đó có thể xây dựng các phương án hãm thành đa dạng, phá vỡ các tuyến phòng ngự lùi sâu. Nhưng trận đấu ở Bandung cho thấy một nghịch lý: ngay cả khi có nhân sự để thay đổi, cái cách vận hành lối chơi vẫn quay về quán tính cũ. Có ý kiến cho rằng, phòng ngự phản công dường như mới thực sự là ADN của bóng đá Việt Nam.

Như đã nói, 1 trận thua không phải là vấn đề. Cú sút của Sarach Yooyen quá hay. Bàn thua thứ 2 cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Vấn đề nằm ở chỗ Việt Nam đã không có bàn gỡ hòa vì việt vị sau một pha đậm chất thoát pressing – chuyển trạng thái – phản công một chạm, và vì việc có quá ít lần thực hiện được pha bóng có yếu tố tương tự.

Một trận thua không khiến Thái Lan mạnh hơn còn Việt Nam yếu đi, nhưng đủ để khiến HLV Kim Sang-sik phải suy nghĩ thật nhiều.



HỒ VIỆT