Mưa lớn đe dọa “đại chiến” Việt Nam – Thái Lan

Trước giờ đại chiến Việt Nam – Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026, thời tiết Bandung đang trở thành một biến số khó lường. Những cơn mưa lớn liên tục xuất hiện khiến quá trình chuẩn bị của hai đội bị ảnh hưởng, đồng thời làm dấy lên lo ngại kịch bản trận Việt Nam – Philippines phải lùi giờ hơn 30 phút có thể tái diễn.

Vắng Xuân Son do chấn thương, nhiệm vụ "săn bàn" được đặt lên Hoàng Hên. Ảnh: ANH KHOA

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan lúc 19 giờ 30 ngày 29-9 trên sân Si Jalak Harupat được xem là tâm điểm bảng B. Hai đội cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu, vì vậy kết quả cuộc đối đầu trực tiếp sẽ tác động lớn đến cuộc đua giành ngôi đầu và tấm vé vào chung kết. FIFA cũng đánh giá đây là màn so tài có thể giúp định hình rõ cục diện bảng đấu.

Thế nhưng trước một trận đấu quan trọng như vậy, cả hai đội lại phải đối phó với một đối thủ khác: thời tiết Bandung.

Những ngày qua, mưa lớn kèm giông liên tục xuất hiện tại thành phố này. Điều kiện thời tiết xấu đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chuẩn bị của tuyển Việt Nam. Trong buổi tập tối 27-9, các cầu thủ phải tập dưới trời mưa nặng hạt, trong khi ban huấn luyện chủ động điều chỉnh khối lượng vận động để bảo đảm an toàn và thể trạng trước trận gặp Thái Lan.

Ban tổ chức kiểm tra độ nảy của bóng sau cơn mưa trước trận Việt Nam - Philippines. Ảnh: ANH KHOA

Phía Thái Lan cũng không tránh khỏi tác động. Thành viên ban huấn luyện Kawin Thamsatchanan chia sẻ hình ảnh mưa lớn tại Bandung trước ngày thi đấu, cho thấy thời tiết đang trở thành vấn đề mà HLV Anthony Hudson cùng các học trò phải tính đến trong khâu chuẩn bị.

Nỗi lo càng có cơ sở khi sân Si Jalak Harupat vừa trải qua một trận đấu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa. Ở trận Việt Nam gặp Philippines ngày 26-9, mưa lớn trút xuống trước giờ bóng lăn khiến trận đấu phải bắt đầu muộn hơn kế hoạch khoảng 30 phút. Hai đội chỉ có thể ra sân khởi động khi mưa giảm, trong khi mặt cỏ trơn ướt khiến việc xử lý bóng và triển khai lối chơi gặp nhiều khó khăn.

Khán giả Việt Nam đồng hành cùng đội nhà tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nếu mưa lớn tiếp tục xuất hiện vào tối 29-9, trận đại chiến Việt Nam – Thái Lan hoàn toàn có thể chịu ảnh hưởng tương tự. Mặt sân ngậm nước sẽ làm giảm tốc độ luân chuyển bóng, tăng nguy cơ trượt ngã và khiến những đội thiên về phối hợp kỹ thuật gặp khó. Trong trường hợp thời tiết diễn biến cực đoan, giờ thi đấu thậm chí có nguy cơ tiếp tục phải điều chỉnh để bảo đảm an toàn.

Bởi vậy, trước 90 phút được chờ đợi nhất bảng B, câu chuyện không còn nằm riêng ở chiến thuật của Kim Sang-sik hay Anthony Hudson. Mưa lớn tại Bandung đang trở thành biến số có khả năng tác động trực tiếp đến chất lượng chuyên môn, kế hoạch thi đấu và thậm chí lịch bóng lăn.

Sau sự cố ở trận Việt Nam – Philippines, thời tiết một lần nữa có nguy cơ “phá hỏng” trận cầu tâm điểm Việt Nam – Thái Lan.

KHÁNH VÂN