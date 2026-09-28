Thi đấu thiếu người, Indonesia chật vật cầm hòa Malaysia

Trận cầu “đinh” của lượt trận thứ hai bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Bung Karno vào tối 28-9 giữa đội chủ nhà Indonesia và Malaysia khép lại với kết quả bất phân thắng bại.

Indonesia và Malaysia bất phân thắng bại với tỷ số 0-0. Ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Đáng tiếc cho Malaysia khi họ thi đấu hơn người trong 2/3 thời gian của trận đấu.

Trước tính chất quan trọng của 90 phút cùng sự cổ vũ của đông đảo khán giả hai đội trên các khán đài, Ban tổ chức đã huy động 5.000 nhân viên an ninh, cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự trận đấu.

Ngoài ra, chủ nhà còn trang bị thêm 2 xe bọc thép nhằm đề phòng tình huống xấu từ cổ động viên hai đội vốn nhiều lần xảy ra sự cố trong quá khứ, có lần làm 2 người thiệt mạng trong trận chung kết SEA Games 2011. Hai xe bọc thép này cũng sẽ chở đội Malaysia rời sân Bung Karno nếu có tình huống xấu xảy ra.

Ở dưới sân, xứng danh là trận đấu được mong chờ giữa hai đội tuyển sử dụng cầu thủ nhập tịch hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Nếu như chủ nhà Indonesia sử dụng 11 cầu thủ ở đội hình xuất phát đều sinh ra ở ngoài Indonesia thì Malaysia cũng tung vào đội hình chính đến 7 cầu thủ nhập tịch. Chính bộ khung hùng hậu với hàng loạt cầu thủ châu Âu trên sân đã làm cho trận đấu khởi đi với tốc độ cao và đôi bên cùng hướng đến mục tiêu sớm ghi bàn dẫn trước.

Indonesia mất thế trận từ phút 36 sau thẻ đỏ của Haye. Ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Tốc độ trận đấu cùng sự quyết tâm của hai đội đã làm cho diễn biến trận đấu gay cấn từ sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 6, trọng tài đã phải can thiệp khi hai đội lao vào tranh cãi dữ dội khi cầu thủ đội chủ nhà phạm lỗi với Bergson của Malaysia.

Thế trận đôi công, đua sức giữa đôi bên đã làm cho trận đấu diễn ra rất sôi nổi và có những thời điểm bàn thắng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tâm lý căng thẳng của cầu thủ trên sân dẫn đến một số tình huống thiếu sự lạnh lùng cần thiết.

Phút 36, một “cái đầu nóng” trên sân đã bị trả giá. Thom Haye của đội chủ nhà đã phạm lỗi từ phía sau với Arif Aiman trong vòng 16m50. Ban đầu trọng tài Ko Hyung-jin rút thẻ vàng, nhưng sau khi check VAR, ông đã hủy quyết định bằng tấm thẻ đỏ.

Kết quả hòa khiến cục diện bảng A đến lượt cuối mới ngã ngũ thứ hạng chung cuộc. Ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Còn 10 người nhưng Indonesia vẫn cho thấy chất lượng đội hình đảm bảo cho việc Malaysia chưa mạo hiểm dâng cao tấn công trong phần còn lại của hiệp đầu. Tuy nhiên, thiếu 1 nhân tố quan trọng như Haye, Indonesia dần mất quyền kiểm soát khu trung tuyến khi Malaysia dâng cao tấn công từ đầu hiệp hai.

Áp lực càng đè nặng xung quanh vòng 16m50 của Indonesia trong nửa cuối thời gian của hiệp 2 nhưng bàn thắng không đến với đội khách, trong đó có 1 lần xà ngang cứu thua cho Indonesia ở phút bù giờ.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 khá đáng tiếc cho Malaysia nhưng sẽ làm cho cục diện cuộc đua tranh thứ hạng chung cuộc ở lượt trận còn lại của bảng A thêm phần gay cấn.

Hai đội Malaysia và Indonesia tạm dẫn đầu bảng với cùng 4 điểm. Singapore đạt 3 điểm sau trận thắng Bangladesh 1-0.

Lượt cuối, Indonesia có thuận lợi hơn khi gặp Bangladesh, trong khi Malaysia sẽ đấu với Singapore trong mục tiêu phải thắng với tỷ số càng đậm càng tốt.

QUỐC CƯỜNG