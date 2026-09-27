Thắng đậm, tuyển Thái Lan vẫn giấu bài chờ Việt Nam

Chiến thắng 4-0 trước Pakistan giúp đội tuyển Thái Lan có màn khởi đầu thuận lợi tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 và chờ trận quyết định với Việt Nam ngày 29-9.

Thái Lan khởi đầu bằng chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Pakistan. Ảnh: Thairath

Sau cơn mưa gôn vào lưới Pakistan, điều khiến HLV Anthony Hudson của tuyển Thái Lan quan tâm hơn là cuộc đối đầu với Việt Nam ngày 29-9, trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua ngôi đầu bảng.

Trước Pakistan, Thái Lan kiểm soát thế trận khá dễ dàng và tạo ra khoảng cách lớn về chất lượng. Các bàn thắng của “Voi chiến” đến từ Teerasak Poeiphimai, Jude Soonsup-Bell cùng một tình huống phản lưới của Haris Zeb. Kết quả 4-0 giúp Thái Lan tạm dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên, trong khi Việt Nam đứng ngay phía sau với chiến thắng Philippines 1-0.

Đáng chú ý, HLV Anthony Hudson vẫn chưa sử dụng đội hình mạnh nhất. Một số trụ cột được giữ sức, nổi bật là Chanathip Songkrasin không thi đấu phút nào ở trận gặp Pakistan. Với lịch đấu ngắn ngày và trận gặp thầy trò HLV Kim Sang-sik đang ở ngay phía trước, cách bố trí nhân sự của ban huấn luyện Thái Lan cho thấy họ đã có sự tính toán về thể lực, đồng thời tránh phải tung hết những quân bài quan trọng ngay trong trận mở màn.

HLV Hudson cho biết ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò nhưng yêu cầu toàn đội lập tức chuyển sự tập trung sang trận tiếp theo. Theo nhà cầm quân người Anh, nhiệm vụ trước Pakistan đã hoàn thành và ưu tiên lúc này là giúp các cầu thủ hồi phục, phân tích lại trận đấu rồi chuẩn bị kỹ lưỡng cho Việt Nam.

Teerasak lập hatrick đầu tiên tại giải. Ảnh: Thairath

Hudson nhấn mạnh trong một giải đấu có mật độ thi đấu dày, việc nghĩ quá xa tới những trận sau có thể khiến đội bóng mất tập trung. Vì vậy, trận gặp Việt Nam hiện trở thành mục tiêu quan trọng nhất của Thái Lan. Ông cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ và khẳng định đội bóng của mình cần bước vào trận đấu với trạng thái thể lực sung mãn cùng sự chuẩn bị tốt nhất.

Những chia sẻ của HLV Hudson cũng phù hợp với cách Thái Lan phân phối lực lượng trong trận đầu tiên. Trước đối thủ yếu hơn khá nhiều như Pakistan, “Voi chiến” không cần sử dụng toàn bộ những quân bài chủ lực nhưng vẫn giành chiến thắng đậm. Đây là lợi thế đáng kể trước cuộc so tài với Việt Nam chỉ ba ngày sau đó.

Sau lượt trận mở màn, cả Thái Lan và Việt Nam đều có 3 điểm. Thái Lan đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, khiến màn chạm trán trực tiếp giữa hai đội mang ý nghĩa đặc biệt trong cuộc cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng B.

Trận Thái Lan - Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 29-9 tại sân Si Jalak Harupat ở Bandung, Indonesia.

GIA MINH