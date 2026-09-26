FIFA ASEAN CUP 2026: cuộc "thay máu" chưa từng có và thước đo chiến lược nhập tịch

Cũng là các cái tên quen thuộc của làng cầu Đông Nam Á, nhưng chỉ sau một tháng, đội hình của gần như mọi ứng viên vô địch đã đổi khác đến mức khó nhận ra.

Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) khép lại cuối tháng 8 với một Indonesia bị loại từ vòng bảng, một Malaysia dùng đội hình trẻ để "thử lửa". Nhưng bước sang FIFA ASEAN Cup, chỉ ba tuần sau, các đội tuyển ấy bất ngờ "lột xác" thành phiên bản mạnh nhất trong nhiều năm.

Mô hình "Châu Âu hóa" ồ ạt: Philippines và Indonesia

Trường hợp của Indonesia là minh chứng rõ ràng nhất cho hiện tượng này. Bởi ASEAN Cup 2026 không nằm trong lịch FIFA Days, các CLB châu Âu có quyền từ chối nhả quân, khiến Indonesia mất tới 14 cầu thủ chủ lực, gồm những cái tên như Maarten Paes, Jay Idzes, Kevin Diks, Elkan Baggott hay Ole Romeny.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir và Tổng thư ký Yunus Nusi công khai thừa nhận sự vắng mặt này đã ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích, khi đội bóng dừng bước ngay từ vòng bảng.

Nhưng bước sang FIFA ASEAN Cup – giải đấu nằm trọn trong khung FIFA Days – toàn bộ 14 cái tên ấy trở về, đưa Indonesia thành ứng viên vô địch số một với đội hình được đánh giá là mạnh nhất lịch sử. HLV John Herdman triệu tập 18 cầu thủ lai/nhập tịch, trong đó có 10 ngôi sao chơi bóng tại châu Âu (Kevin Diks, Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, Maarten Paes...).

Sở hữu đội hình đắt giá nhất giải – 21,59 triệu euro (hơn 641 tỷ đồng), Indonesia lập tức phô diễn sức mạnh khi tung 8 sao châu Âu ra sân và thắng Singapore 2-0 ở trận ra quân Bảng A.

Trong khi đó, Philippines đứng số một giải đấu với 19 cầu thủ nhập tịch. Đáng chú ý, 100% lực lượng này là cầu thủ lai (mang 50% dòng máu Philippines) đang thi đấu tại châu Âu và Mỹ. Sự bổ sung này mang lại cho Philippines hàng công sở hữu thể hình vượt trội như Bjorn Kristensen (1,83m) hay Sebastian Rasmussen (1,92m).

Mô hình kết hợp "Dòng máu lai + Ngoại binh": Malaysia

Malaysia thực hiện cuộc cách mạng nhân sự triệt để nhất khi thay tới 19/23 cầu thủ (chỉ giữ lại 4 người) so với ASEAN Cup 2026. HLV Tan Cheng Hoe triệu tập 12 cầu thủ nhập tịch, bao gồm 9 cầu thủ lai (Dion Cools, Fergus Tierney) và 3 cầu thủ 100% dòng máu ngoại cư trú trên 5 năm (Bergson, Manuel Hidalgo, Hong Wan).

Đội hình giá trị 7,2 triệu euro của Malaysia đã chứng minh tính hiệu quả bằng chiến thắng đậm 3-0 trước Bangladesh ngày ra quân.

Mô hình kiên trì với nền tảng bản địa: Thái Lan

Trái ngược với xu hướng đại trà, Thái Lan đứng cuối danh sách nhập tịch khi chỉ triệu tập 3 cầu thủ lai (Mickelson, Jude Soonsup-Bell, Jonathan Khemdee) và quyết liệt nói "không" với việc nhập tịch cầu thủ không mang dòng máu Thái. Họ thay 16 vị trí để chào đón sự trở lại của dàn sao thi đấu ở Nhật Bản và Đức như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Supachai Chaided.

Dù sở hữu đội hình định giá 9,15 triệu euro, "Bầy voi chiến" gặp bài toán lớn khi trung vệ 1,90m Jonathan Khemdee đứt dây chằng chéo trước phải rút lui, bên cạnh sự vắng mặt của Suphanat, Thanawat và Suphanan.

Và mô hình Việt Nam

Tuyển Việt Nam có 8 cầu thủ nhập tịch/Việt kiều (5 Việt kiều: Patrik Lê Giang, Adou Minh, Williams Minh Hoàng, Cao Pendant Quang Vinh, Ngô Đăng Khoa; và 3 cầu thủ nhập tịch 100% : Tài Lộc, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên). Với giá trị 6,28 triệu euro, Việt Nam duy trì sự dung hòa khi 100% cầu thủ đều đang thi đấu tại giải quốc nội.

Bài kiểm tra cho cả khu vực

FIFA ASEAN Cup 2026 chính là bài test quyết định xem việc "đổi màu áo" ồ ạt có thực sự mang lại danh hiệu, hay tính kết nối và bản sắc bản địa mới là chìa khóa chiến thắng. FIFA ASEAN Cup vì thế không chỉ là nơi phân định ai giỏi hơn ai trên sân cỏ. Nó là bài kiểm tra năng lực quản trị của cả một khu vực đang chuyển mình quá nhanh trước sức hút của những tấm hộ chiếu mới.

LONG KHANG