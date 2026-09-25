HLV của Philippines: "Đội tuyển Việt Nam là ứng viên vô địch FIFA ASEAN Cup 2026"

HLV Carles Cuadrat thừa nhận đội tuyển Việt Nam mạnh hơn Philippines và đánh giá thầy trò HLV Kim Sang-sik là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Carles Cuadrat cùng các tuyển thủ Philippines tự tin trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026. ẢNH: TÂM HÀ

HLV Carles Cuadrat chia sẻ ở buổi họp báo trước thềm giải đấu vào chiều 25-9: “Đội tuyển Việt Nam là nhà vô địch ASEAN Cup ở 2 kỳ liên tiếp nên là tốp đầu khu vực. Philippines đã nghiên cứu kỹ đối thủ bằng video phân tích. Dàn đội hình của họ rất tốt với những cầu thủ nhập tịch chất lượng. Xét trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam mạnh hơn khi đang xếp trên chúng tôi 40 bậc”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiếp lời: “Với những gì đang có, tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam là một trong những ứng viên cho chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Điều đó đã được Việt Nam thể hiện qua bảng xếp hạng FIFA cũng như những thành công mà họ đã đạt được”.

HLV Carles Cuadrat cho biết, Philippines bước vào giải đấu tại Indonesia với sự tự tin cao khi lần này có trong tay lực lượng mạnh hơn. Ông triệu tập 11 tuyển thủ đang thi đấu ở nước ngoài và giữ lại 9 gương mặt từng góp mặt tại ASEAN Cup 2026.

Đáng chú ý, hàng công Philippines sở hữu 4 tiền đạo có thể hình tốt gồm Sebastian Rasmussen (1m92), Jarey Gayoso (1m85), Bjorn Martin Kristensen (1m83) và Andre Leipold (1m81). Những cầu thủ này đều được đào tạo trong môi trường bóng đá châu Âu, hứa hẹn tạo ra sức mạnh đáng kể trong các tình huống tranh chấp và bóng bổng.

HLV Carles Cuadrat đánh giá cao đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Theo chiến lược gia 57 tuổi, sự khác biệt lớn nhất của Philippines so với những đợt tập trung trước nằm ở khả năng huy động lực lượng. Ở các trận giao hữu đầu năm và ASEAN Cup 2026, những trận đấu không thuộc FIFA Days khiến Philippines không thể có đầy đủ các cầu thủ chủ chốt do CLB không nhả người.

Ông phân tích thêm: “Như tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup gần nhất, dù giải đấu không nằm trong FIFA Days nhưng họ vẫn có thể mang đến những cầu thủ tốt nhất. Còn Philippines không có đội hình mạnh nhất. Đó là sự khác biệt khi bạn có nhiều thời gian cùng các cầu thủ tốt thì có thể tập luyện và trao đổi về chiến thuật nhiều hơn. Còn giờ thì chúng tôi hào hứng và sẽ cố gắng đạt kết quả tốt nhất trước các đối thủ cùng bảng đấu”.

Trận đấu giữa Việt Nam - Philippines diễn ra lúc 19g30 ngày 26-9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia).

Tham dự buổi họp báo với HLV Carles Cuadrat còn có thủ môn Kevin Mendoza. Người gác đền của Chonburi (Thai League) phát biểu: “Chúng tôi đang tự tin vì đang có đội hình rất tốt. Dù vắng vài cái tên nhưng Philippines vẫn rất mạnh. Giống như HLV, chúng tôi hoàn toàn tự tin để ra sân và giành kết quả tốt”.

HỮU THÀNH (từ Bandung)