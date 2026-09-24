FIFA ASEAN Cup 2026 lan tỏa tại Indonesia

Không khí FIFA ASEAN Cup 2026 đã có thể cảm nhận ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay quốc tế Soekarno-Hatta cũng như 2 địa phương đăng cai Jakarta và Bandung, tạo cảm giác bóng đá Đông Nam Á đang được chào đón nồng nhiệt tại Indonesia.

Không khí FIFA ASEAN Cup 2026 đang lan toả tại thủ đô Jakatar (Indonesia). ẢNH: HỮU THÀNH

Đội tuyển Việt Nam là một trong những đoàn có mặt sớm tại thủ đô Jakarta. Ngay khi vừa xuống sân bay, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đã chú ý đến một tấm áp phích lớn với dòng chữ FIFA ASEAN Cup. Ông vui vẻ gọi các thành viên trong đoàn cùng chụp tấm ảnh lưu niệm. Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng cho thấy giải đấu mới của FIFA đã được tạo dấu ấn ngay từ những điểm đầu tiên.

Khâu nhập cảnh của đội tuyển Việt Nam diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Ban tổ chức bố trí riêng lối nhập cảnh cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, với lực lượng an ninh có mặt từ sớm.

Thậm chí, một câu chuyện vui đã xảy ra với nhóm phóng viên Việt Nam. Do đến sân bay khá sớm và có vẻ ngoài giống thành viên trong đoàn, nhóm phóng viên đã được lực lượng hải quan tưởng nhầm là thành viên đội tuyển. Các tình nguyện viên nhanh chóng được cử đến hỗ trợ. Chỉ đến khi trao đổi kỹ hơn, mọi người mới nhận ra đây là những phóng viên sang Indonesia tác nghiệp. Sự nhiệt tình của những người làm nhiệm vụ tại sân bay cũng để lại ấn tượng với vị khách quốc tế.

Không khí giải đấu càng được thể hiện rõ qua hệ thống xe buýt dành cho các đội tuyển. Mỗi xe được trang trí bằng quốc kỳ, tên quốc gia, logo FIFA ASEAN Cup cùng nhận diện của nước chủ nhà. Hình ảnh những chiếc xe nối nhau di chuyển tại sân bay Soekarno-Hatta làm nhiều người liên tưởng đến phiên bản World Cup dành riêng cho bóng đá Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam chụp hình với áp phích có dòng chữ FIFA ASEAN Cup

Tại khách sạn ở Bandung, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Ban Tổ chức địa phương. Các nhân viên khách sạn xếp thành hàng, cầm quốc kỳ Việt Nam để chào mừng. Những hành động giản dị và ấm áp cho thấy Indonesia đang dành sự chuẩn bị nghiêm túc cho công tác giải đấu.

Sự quan tâm dành cho FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ đến từ công tác tổ chức. Trên các kênh truyền thông của Indonesia, thông tin về giải đấu xuất hiện khá thường xuyên. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) liên tục cập nhật hoạt động của các đội tuyển, những câu chuyện bên lề, thông tin bán vé cũng như giới thiệu các điểm du lịch dành cho người hâm mộ đến Jakarta và Bandung.

Tại sân bay Soekarno-Hatta, các phóng viên Indonesia chờ đón những đội khách từ sớm. Việt Nam và Thái Lan là hai đội nhận được nhiều sự chú ý, vì được nhận diện là ứng viên cạnh tranh chức vô địch cùng Indonesia. Cuộc phỏng vấn nhanh, những chiếc máy quay hướng về phía các tuyển thủ để thấy truyền thông nước chủ nhà đang dành sự quan tâm rất lớn cho giải đấu.

Với Cao Pendant Quang Vinh, đây chính là trải nghiệm đáng nhớ. Trao đổi với truyền thông, hậu vệ đội tuyển Việt Nam cho biết: “Đây là một giải đấu mới, lần đầu tiên được tổ chức. Chúng tôi rất hào hứng được tham dự giải đấu mới này. Giải đấu được tổ chức bởi FIFA, nên tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và có thật nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ của tất cả các quốc gia”.

Kỳ vọng của FIFA và nước chủ nhà Indonesia hướng tới việc tạo nền tảng để duy trì, hoàn thiện và mở rộng quy mô FIFA ASEAN Cup trong những kỳ tiếp theo. Nếu giải tạo được hiệu ứng tích cực về chuyên môn, truyền thông và khán giả ngay lần đầu tổ chức, đây có thể trở thành tiền đề để FIFA tiếp tục đầu tư cho sân chơi khu vực, nơi có hơn 700 triệu dân. Đồng thời, đưa bóng đá Đông Nam Á đến gần hơn với hệ thống giải đấu chính thức do FIFA trực tiếp quản lý và tổ chức.

HỮU THÀNH (từ Indonesia)