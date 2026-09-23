Đội tuyển Việt Nam đến Indonesia, sẵn sàng chinh phục FIFA ASEAN Cup

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Indonesia vào đầu giờ chiều 23-9, chính thức bắt đầu hành trình chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Indonesia. CLIP: HỮU THÀNH

Khoảng 13g15, sau chuyến bay kéo dài hơn 4 tiếng từ sân bay Nội Bài (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở thủ đô Jakarta. Tại đây, ban tổ chức nước chủ nhà tạo điều kiện để thầy trò HLV Kim Sang-sik nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý.

Cùng thời điểm, chuyến bay từ TPHCM cũng đưa Trưởng đoàn Trần Anh Tú và tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa đến Jakarta để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ Minh Khoa là cái tên mới nhất được HLV Kim Sang-sik triệu tập thay đội trưởng Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ này được gọi lên tuyển hôm 22-9 nên chưa có buổi tập nào cùng các đồng đội trước khi lên đường sang Indonesia.

Thủ môn Lê Giang Patrik cùng tiền đạo Nguyễn Xuân Son rạng ngời trước ống kính truyền thông. ẢNH: HỮU THÀNH

Sau khi đáp xuống Jakarta, đội tuyển Việt Nam lập tức tiếp tục hành trình bằng đường bộ. Khoảng cách từ sân bay Soekarno-Hatta đến Bandung vào khoảng 180km, khiến toàn đội phải tranh thủ thời gian để di chuyển về địa điểm đóng quân.

Dù lịch trình khá gấp gáp, các tuyển thủ Việt Nam vẫn giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái. Tại sân bay, nhiều cầu thủ chủ động giao lưu, trò chuyện với những hành khách Việt Nam cùng chuyến bay sang Jakarta.

Hai tân binh Williams Minh Hoàng và Adou Minh háo hức trong lần đầu cùng đội tuyển Việt Nam bước vào một giải đấu chính thức. Với cả hai, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là cơ hội để làm quen với môi trường đội tuyển và trải nghiệm không khí thi đấu quốc tế ở cấp độ khu vực.

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026

Trao đổi nhanh với SGGPO tại sân bay, trung vệ Phạm Xuân Mạnh thể hiện sự tự tin trước thời điểm bóng lăn. Đội tuyển Việt Nam đang hướng đến mục tiêu có màn khởi đầu thuận lợi trong hành trình tại Indonesia.

Do mất gần trọn ngày cho hành trình từ Hà Nội đến Bandung, HLV Kim Sang-sik quyết định cho các tuyển thủ Việt Nam nghỉ tập trong ngày 23-9. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có buổi tập đầu tiên tại Bandung vào ngày 24-9. Thầy trò HLV Kim Sang-sik còn 2 ngày chuẩn bị trước trận ra quân gặp Philippines.

Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam tiếp tục ở lại Bandung để chạm trán Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B, trước khi trở lại Jakarta chuẩn bị cho cuộc đối đầu Pakistan vào ngày 2-10.

HỮU THÀNH (từ Indonesia)