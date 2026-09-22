Rắc rối bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026

Chỉ ít ngày giải đấu FIFA ASEAN Cup được chờ đợi này khởi tranh, thông tin tiền thưởng cho đội vô địch bị giảm mạnh khiến cho nhiều Liên đoàn bóng đá bất ngờ.

FIFA ASEAN Cup chỉ còn 3 ngày nữa là khởi tranh, nhưng số quốc gia sở hữu bản quyền truyền hình vẫn còn hạn chế. Ảnh: VFF

Việc cắt giảm số tiền thưởng cho nhà vô địch tương đương 35% là con số không nhỏ cho giải đấu lần đầu được tổ chức và nhận được nhiều sự kỳ vọng, nhất là cơ cấu tiền thưởng được “treo” hấp dẫn ngay từ đầu.

Nhưng chỉ 3 ngày trước khi giải khởi tranh, các đội bóng tham dự giải đấu đã nhận tin không vui. Theo đó, FIFA bất ngờ cắt giảm mạnh tiền thưởng ở giải đấu.

Cụ thể, ban đầu đội vô địch giải đấu nhận được 1 triệu USD tiền thưởng. Tuy nhiên, theo công bố mới nhất, số tiền này giảm xuống còn 650.000 USD.

Chưa dừng lại ở đó, tiền thưởng cho mỗi trận thắng cũng có thể bị hủy bỏ, mà các đội chỉ nhận được tiền thưởng qua thành tích chung cuộc. Nguyên nhân chính được cho là FIFA gặp khó về nguồn thu từ bản quyền truyền hình mà được cho là quá cao nên không bán được như dự kiến.

Tiền thưởng cho đội vô địch sẽ bị giảm xuống 35% so với dự kiến ban đầu. Ảnh: Aseanfootball

Mức giá được đưa ra để sở hữu quyền truyền hình giải đấu này ban đầu là 3 triệu USD. Sau khi nhận được sự thờ ơ của nhiều đài truyền hình, nhất là chất lượng khách mời không được như ý khi Trung Quốc và Ấn Độ rút lui, số tiền bản quyền truyền hình sau đó giảm còn 2 triệu USD.

Tính đến ngày 22-9, chỉ mới có 3 quốc gia công bố sở hữu bản quyền, trong đó có nước chủ nhà Indonesia. Còn lại nhiều quốc gia vốn có lượng người xem đông đảo như Thái Lan và Việt Nam thì còn im ắng. Được biết có 1 đơn vị truyền hình của Việt Nam tích cực đàm phán từ đầu đến nay nhưng chưa có được kết quả khả quan.

Thế nên khán giả của đa số các quốc gia Đông Nam Á theo dõi trực tiếp qua truyền hình chính thống tại FIFA ASEAN Cup 2026 dự báo là rất thấp.

KHÁNH VÂN