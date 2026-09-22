U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026 đầy kịch tính

Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam dù đón nhận thất bại 0-2 trước Uzbekistan ở lượt cuối bảng C, nhưng vẫn đoạt vé vào tứ kết ASIAD 2026 nhờ đối thủ cạnh tranh trực tiếp U23 Kuwait để thua U23 Philippines tỷ số 1-2 trong trận đấu cùng giờ.

U23 Việt Nam chính thức đoạt vé vào tứ kết ASIAD 2026. ẢNH: TÂM HÀ

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với Uzbekistan với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm để tự quyết tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sớm rơi vào thế khó khi U23 Uzbekistan mở tỷ số ngay phút thứ 5.

Từ một pha phối hợp trước vòng cấm, Urinboev Muhammadali tung cú sút khiến bóng chạm chân một trung vệ U23 Việt Nam đổi hướng, làm thủ môn Cao Văn Bình không thể cản phá.

Bị dẫn bàn từ rất sớm, U23 Việt Nam nỗ lực tổ chức lại đội hình và tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng áo đỏ có cơ hội đáp trả. Phút 12, Nguyễn Thái Quốc Cường dứt điểm sau pha phối hợp với Nguyễn Ngọc Mỹ nhưng bóng đi chệch cột. Hai phút sau, Nguyễn Thanh Nhàn đưa bóng vào lưới Uzbekistan nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

U23 Việt Nam tiếp tục thi đấu nỗ lực, song gặp nhiều khó khăn trước khả năng tranh chấp và tổ chức của đối thủ. Phút 28, tiền vệ trung tâm Nguyễn Xuân Bắc phải rời sân bằng cáng sau pha va chạm và được thay bằng Quang Vinh. Đây cũng là điểm nhấn cuối cùng để khép lại hiệp 1 với 1 bàn dẫn trước cho U23 Uzbekistan.

Trong khi U23 Việt Nam tìm cách san bằng tỷ số, diễn biến ở trận đấu cùng giờ giữa U23 Philippines (0 điểm) và U23 Kuwait (1 điểm) cũng liên tục tác động đến cuộc đua giành vé tứ kết. Sau hiệp 1, U23 Philippines vượt lên dẫn trước 1-0, giúp U23 Việt Nam duy trì vị trí thứ 2 bảng C.

Nguyễn Lê Phát cùng các tuyển thủ U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U23 Uzbekistan. ẢNH: TÂM HÀ

Sang hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh điều chỉnh nhân sự khi đưa Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Phi Hoàng vào sân. U23 Việt Nam tiếp tục nỗ lực tấn công. Phút 53, Thanh Nhàn tạo cơ hội thuận lợi cho Quốc Việt nhưng cú dứt điểm của tiền đạo Việt Nam không đủ lực để đánh bại thủ môn Uzbekistan.

Thế trận trở nên khó khăn hơn ở phút 68. Từ một pha chuyển trạng thái nhanh, Ibraimov thoát xuống và dứt điểm quyết đoán, đánh bại Văn Bình để nâng tỷ số lên 2-0 cho Uzbekistan.

Trong thời điểm U23 Việt Nam cần một bàn thắng, tin dữ xuất hiện từ trận đấu cùng giờ khi U23 Kuwait gỡ hòa 1-1 trước U23 Philippines.

U23 Việt Nam tiếp tục nỗ lực thi đấu và hạn chế thêm bàn thua, đồng thời chờ đợi kết quả tại trận đấu còn lại. Phút 90, bước ngoặt xuất hiện khi U23 Philippines ghi bàn quyết định, đánh bại U23 Kuwait 2-1.

Kết quả này khiến thất bại 0-2 của U23 Việt Nam trước U23 Uzbekistan không còn ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp. Sau tiếng còi mãn cuộc, U23 Uzbekistan đứng đầu bảng C với 9 điểm. U23 Việt Nam xếp thứ 2 với 4 điểm, U23 Philippines có 3 điểm và U23 Kuwait đứng cuối với 1 điểm.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026 theo cách đầy kịch tính. Ở tứ kết diễn ra vào ngày 25-9 tới, Phạm Lý Đức cùng đồng đội sẽ gặp đội đứng đầu bảng D, được xác định giữa U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia.

HỮU THÀNH