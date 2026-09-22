Bóng đá trong nước

Thêm Quang Hải lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026

SGGPO

Liên tiếp những ca chấn thương trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 đã buộc HLV Kim Sang-sik gọi bổ sung vào giờ chót và vào trưa 22-9, ông đã phải triệu tập Minh Khoa thay thế tiền vệ kỳ cựu Quang Hải.

Tiền vệ Quang Hải vắng mặt ở FIFA ASEAN Cup 2026 do không bình phục kịp chấn thương. Ảnh: VFF
Tiền vệ Quang Hải vắng mặt ở FIFA ASEAN Cup 2026 do không bình phục kịp chấn thương. Ảnh: VFF

Nguyễn Quang Hải sẽ không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 do gặp chấn thương cổ chân trái. HLV trưởng Kim Sang-sik đã gọi bổ sung tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa của Becamex TPHCM để tăng cường lực lượng cho đội tuyển.

Nguyễn Quang Hải là thủ quân trong đội hình tuyển Việt Nam vừa vô địch ASEAN Cup 2026 mới đây. Có những thời điểm Quang Hải gặp áp lực tâm lý rất lớn, nhưng anh đã vượt qua được bằng những nỗ lực và bản lĩnh của mình. Sự tưởng thưởng xứng đáng là anh cùng đồng đội nhận Cúp vô địch từ tay chủ tịch FIFA Infantino.

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Minh Khoa được gọi thay thế Quang Hải vào giờ chót. Ảnh: VFF

Để bổ sung lực lượng, HLV Kim Sang-sik triệu tập Võ Hoàng Minh Khoa. Tiền vệ sinh năm 2001 từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành chức vô địch Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 tại Qatar, trước khi có lần đầu tiên khoác áo tuyển quốc gia đá chính trong chiến thắng 5-0 của đội tuyển Việt Nam trước Lào tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Sự bổ sung Võ Hoàng Minh Khoa giúp HLV Kim Sang-sik có thêm một lựa chọn ở tuyến giữa trong quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ di chuyển sang Indonesia vào sáng ngày 23-9. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, các học trò HLV Kim Sang-sik sẽ chơi trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26-9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung, trước khi lần lượt gặp Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10.

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