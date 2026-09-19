Thành Chung lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026, Khoa Ngô thay thế

Trước ngày đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026, hậu vệ Thành Chung báo tin không vui đến HLV Kim Sang-sik do không bình phục kịp chấn thương.

Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng cùng có tên ở đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: CATPHCM FC

Sự thiếu hụt Thành Chung rất đáng tiếc khi anh là hậu vệ chủ lực của đội tuyển Việt Nam trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2026 vừa qua. Nhưng sau khi có sự xuất hiện của Nhật Minh, ông Kim đã mạnh dạn lấp khoảng trống mà Thành Chung để lại bằng 1 tiền vệ tấn công: Khoa Ngô.

Như vậy, Khoa Ngô là cầu thủ thứ 4 được CLB Công an TPHCM được gọi vào đội tuyển quốc gia đợt này sau Lê Giang Patrik, Minh Hoàng và Nhật Minh.

Trước đó, Khoa Ngô không nằm trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik khi vai trò hộ công đã có Hoàng Đức, Quang Hải hay sự cơ động của Hoàng Hên và Tài Lộc. Nhưng thêm một mẫu cầu thủ nhanh nhẹn và nhạy bén trong khả năng săn bàn như Khoa Ngô ít nhiều tăng thêm sự lựa chọn cho ông Kim.

Khoa Ngô vốn đã được gọi vào đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, nhưng thời điểm ấy anh chưa có buổi tập nào và sau đó về CLB để điều trị chấn thương sụn chêm.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 21-9 để chuẩn bị di chuyển sang Indonesia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026,

QUỐC CƯỜNG