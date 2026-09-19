4 điểm quý giá và những dấu hỏi của U23 Việt Nam

Dù vất vả, nhưng sau hai lượt trận tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Việt Nam thu về 4 điểm với trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait và chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines. Cánh cửa vào tứ kết đã rộng mở, nhưng…

Niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hồ - VFF.

Đặt trong bối cảnh U23 tập trung vội vã từ ngày 13-9, vắng HLV trưởng Kim Sang-sik lẫn chân sút trụ cột Đình Bắc, đây rõ ràng là kết quả chấp nhận được về mặt điểm số. Tuy nhiên, chính từ hành trình vượt khó ấy, lối chơi của U23 Việt Nam lại "lộ" ra những hạn chế chuyên môn cần sớm khắc phục.

U23 Việt Nam giải tỏa sức ép trước trận quyết đấu U23 Uzbekistan Chiến thắng U23 Philippines đã giúp U23 Việt Nam giải tỏa sức ép sau khởi đầu ASIAD 2026 đầy chật vật, đồng thời còn cho thấy bản lĩnh vượt khó trước cuộc đối đầu đối thủ mạnh nhất U23 Uzbekistan.

Cần phải khách quan rằng U23 Việt Nam bước vào chiến dịch ASIAD 2026 với quỹ thời gian chuẩn bị cực kỳ hạn hẹp. Dù vậy, dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh, các cầu thủ trẻ vẫn thể hiện được tinh thần thi đấu kiên cường và tính chủ động trong cách tiếp cận trận đấu.

Đội bóng áo đỏ duy trì thời lượng kiểm soát bóng áp đảo (63% trước Kuwait và 68% trước Philippines) cùng nền tảng thể lực dẻo dai. Bản lĩnh không buông xuôi cùng khả năng điều chỉnh nhân sự nhạy bén của BHL là những điểm sáng không thể phủ nhận.

Nhưng sự phung phí cơ hội của các chân sút đến mức báo động. Thống kê chỉ ra rằng qua hai trận đấu, U23 Việt Nam đã tung ra tới 31 cú dứt điểm nhưng chỉ thu về vỏn vẹn 3 bàn thắng. Trước U23 Kuwait, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh bắn phá khung thành đối phương 27 lần nhưng chỉ 1 lần xé lưới đối thủ.

Thanh Nhàn ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới U23 Philippines. Ảnh: HẢI HOÀNG.

Đến trận gặp U23 Philippines, dù áp đảo hoàn toàn với 14 cú sút (8 lần trúng đích), phải chờ đến tận phút 74, U23 Việt Nam mới có thể khai thông thế bế tắc. Sự thiếu lạnh lùng và vội vã trong khâu dứt điểm khiến ưu thế thế trận chưa được cụ thể hóa một cách tối đa.

Vấn đề nằm ở chỗ những trận đấu dễ chơi đã kết thúc. Trước mắt U23 Việt Nam là “ngọn núi” Uzbekistan và sau đó (nếu vào tứ kết) là những đối thủ có đẳng cấp cao hơn nhiều so với Kuwait hay Philippines. Sẽ không có chỗ cho sự phung phí, bởi lẽ Việt Nam khó lòng kiểm soát bóng và chơi tấn công được nhiều. Thay vào đó, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh phải “chắt chiu” từng cơ hội, thậm chí là ở mức tối thiểu.

Đáng lo ngại hơn, ở 2 trận đấu lấn lướt đối thủ toàn diện, hàng phòng ngự vẫn để lộ những khoảnh khắc mất tập trung nguy hiểm. Dù U23 Philippines chỉ tung ra 3 cú sút cả trận, khung thành của Cao Văn Bình đã không ít lần chao đảo. Nếu cú dứt điểm ở phút 48 của Reyes không bị Văn Bình cản phá xuất sắc, hay pha đệm bóng cận thành ở phút 85 của Rublico đi chính xác hơn, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đã phải trả giá.

Nói cách khác, chỉ cần đối phương đẩy nhịp chơi lên, tăng tốc độ chuyền bóng thì ngay lập tức tuyến sau của U23 Việt Nam sẽ mất kiểm soát không gian. Một trong những nguyên nhân đó là ở U23 Việt Nam hiện nay không có mẫu tiền vệ điều hướng lối chơi như Hoàng Đức và một thủ lĩnh hàng phòng ngự. Điều đó dẫn đến khâu chuyển trạng thái của U23 Việt Nam không sắc sảo, mất khá nhiều thời gian để chuyển đổi lối chơi hay các bài chiến thuật trong bối cảnh diễn biến trận đấu không như ý ban đầu.

Thành tích 4 điểm giúp U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ASIAD 2026. Tuy nhiên, cách chúng ta chơi bóng trước U23 Uzbekistan sẽ quyết định khả năng đi xa ở ASIAD lần này.

Trước một đối thủ đẳng cấp châu lục, bất kỳ sự phung phí cơ hội hay sơ hở nơi hàng thủ nào cũng sẽ bị trừng phạt. Trong khó khăn, U23 Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh, nhưng để tiến xa tại ASIAD 2026, lại cần một bài học thực sự để trưởng thành.

HLV Đinh Hồng Vinh: "U23 Việt Nam đã bản lĩnh, kiên cường để vượt qua khó khăn" HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao bản lĩnh và tinh thần thi đấu của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau khi vượt qua U23 Philippines ở trận đấu bản lề bảng C, qua đó mở rộng cánh cửa vào tứ kết ASIAD 2026.

HỒ VIỆT