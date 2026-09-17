HLV Hoàng Văn Phúc: “Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung tối đa cho trận đấu với Thái Lan”

Đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ trước đối thủ vốn được nhận diện vượt trội về mọi mặt là Nhật Bản ở cuộc so tài vào chiều 17-9.

Đội tuyển nữ Việt Nam thu hoạch được nhiều sau trận thua Nhật Bản 0-8. Ảnh: VFF

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, điều quan trọng sau trận đấu không chỉ nằm ở tỷ số mà còn ở những giá trị chuyên môn mà các cầu thủ có thể thu nhận từ một trận đấu như vậy.

“Bên cạnh tỷ số, điều chính tôi hướng đến là khi các cầu thủ gặp những đội tuyển mạnh ở Đông Bắc Á như Nhật Bản, Trung Quốc hay CHDCND Triều Tiên, khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ sẽ được cải thiện dần dần. Đây là trận đấu rất bổ ích để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Nhà cầm quân đội tuyển nữ Việt Nam cho biết ban huấn luyện cũng đã có những tính toán về lực lượng trước trận đấu với Nhật Bản, ưu tiên những cầu thủ có thể trạng tốt và khả năng phòng ngự phù hợp với yêu cầu của trận đấu.

“Sau trận đầu tiên gặp Đài Loan (TQ) với kết quả không tốt, chúng tôi tiếp tục bước vào trận đấu với Nhật Bản. Về sức mạnh thì chúng ta đã biết, Nhật Bản đang là đương kim vô địch châu Á và đội hình của họ rất đồng đều. Vì vậy, chúng tôi cũng tính toán để phân bổ lực lượng, lựa chọn những cầu thủ có sức khỏe tốt và khả năng phòng ngự tốt để thi đấu”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Thủ môn Kim Thanh và hàng phòng ngự có trận đấu đầy vất vả. Ảnh: VFF

“Điều mà chúng tôi cần phải khắc phục là sự tập trung ở những thời điểm cuối hiệp. Cụ thể, ở hiệp 1, trong 3 phút cuối chúng ta bị thua 2 bàn. Ở những phút cuối trận, chủ trương của chúng tôi là thay người để hạn chế bàn thua, nhưng các cầu thủ cũng mất tập trung và để thua thêm. Đây là điều đáng tiếc và cần được rút kinh nghiệm”, ông Phúc nói.

Dù kết quả chưa như mong đợi, việc được thi đấu với đối thủ có đẳng cấp hàng đầu châu Á cũng mang đến những trải nghiệm thực tế cho các cầu thủ trẻ. Đây là cơ hội để các gương mặt trẻ tiếp tục hoàn thiện khả năng chơi bóng, nâng cao bản lĩnh thi đấu quốc tế và từng bước khẳng định bản thân, hướng tới việc kế cận các cầu thủ giàu kinh nghiệm của đội tuyển nữ Việt Nam.

Ảnh: VFF

“Các cầu thủ sau trận đấu cũng buồn, nhưng chúng tôi chỉ nhắc các cầu thủ phải hồi phục thật tốt. Phía trước là đối thủ Thái Lan. Nếu chúng ta giành chiến thắng thì sẽ giành vé vào vòng tứ kết”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Theo kế hoạch chuẩn bị, toàn đội sẽ di chuyển tới Osaka trong ngày mai 18-9. Buổi chiều, các cầu thủ thi đấu trên 60 phút sẽ tập hồi phục, trong khi những cầu thủ thi đấu ít phút hoặc không thi đấu sẽ tập thêm.

Ban huấn luyện kỳ vọng toàn đội có thể trạng tốt nhất trước trận đấu quyết định với đội tuyển nữ Thái Lan.

KHÁNH VÂN