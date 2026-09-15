HLV Đinh Hồng Vinh tiếc khi U23 Việt Nam tạo nhiều cơ hội nhưng hòa Kuwait

HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận trận hòa trước U23 Kuwait ở trận ra quân ASIAD 2026 là kết quả đáng tiếc, đồng thời yêu cầu các tuyển thủ U23 Việt Nam cải thiện khả năng tận dụng cơ hội trong những trận đấu tiếp theo.

HLV Đinh Hồng Vinh tiếc nuối khi U23 Việt Nam phải chia điểm ở trận ra quân ASIAD 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

“Trận hòa này là một điều đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Rất nhiều cơ hội, chúng tôi có 27 cú sút, trong đó có 6 cú trúng đích nhưng chỉ có 1 bàn thắng”, HLV Đinh Hồng Vinh mở đầu buổi họp báo sau trận đấu trên sân Nagoya City Minato (Nhật Bản) tối 15-9 (giờ địa phương).

HLV Đinh Hồng Vinh tiếp lời: “Điểm mà tôi hài lòng là thái độ, tinh thần. Tiếp đến, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng sự kết dính của từng cầu thủ trên sân đã thể hiện nỗ lực và quyết tâm rất cao”.

U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng và tạo được nhiều tình huống tiếp cận khung thành U23 Kuwait. Tuy nhiên, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, cơ hội tiếp tục đến với đội bóng áo đỏ. Nổi bật ở phút 53, Nguyễn Xuân Bắc đưa bóng vào để Nguyễn Thanh Nhàn dứt điểm hụt, tạo cơ hội cho Nguyễn Lê Phát đối mặt thủ môn Kuwait ở khoảng cách chỉ hơn 5m. Tiền đạo 19 tuổi tung cú sút mạnh nhưng không thể đánh bại Shehab.

Không tận dụng được những cơ hội liên tiếp, U23 Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua ở phút 78. Omar Almatar bật cao đánh đầu sau đường chuyền của đồng đội, đưa U23 Kuwait vượt lên dẫn 1-0.

Ngọc Mỹ ghi bàn gỡ hòa cho U23 Việt Nam. ẢNH: HẢI HOÀNG

Bàn thua buộc U23 Việt Nam phải đẩy cao đội hình. Chỉ 3 phút sau, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh có bàn gỡ. Từ quả phạt góc của Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu chính xác vào góc xa, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Trong những phút cuối, U23 Việt Nam tiếp tục gây sức ép để tìm bàn thắng quyết định. Đáng tiếc, ở phút 90+5, cú dứt điểm của Văn Thuận đưa bóng trúng xà ngang. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, khả năng tận dụng cơ hội là điểm U23 Việt Nam cần nhanh chóng cải thiện. Ông nhấn mạnh: “Trong bóng đá, để làm sao vận hành, kết thúc cầu môn, những bài phối hợp và tiếp cận cầu môn, xử lý cầu môn cần có sự lặp đi lặp lại. Chúng tôi sẽ xem băng để phân tích, đồng thời có những buổi tập để làm sao cải thiện tốt hơn”.

Nhà cầm quân của U23 Việt Nam cũng thừa nhận đội gặp bất lợi về thời gian chuẩn bị. Vòng 2 V-League và vòng 1 Giải hạng Nhất Quốc gia 2026-2027 chỉ kết thúc hôm 13-9, trước khi các cầu thủ nhanh chóng hội quân và lên đường sang Nhật Bản. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết mưa lớn trong ngày thi đấu cũng ảnh hưởng phần nào đến lối chơi của đội.

“Đối với bóng đá, mới có trận đấu đầu tiên diễn ra, cho nên không bao giờ có sự chủ quan và chúng tôi luôn phải có sự nỗ lực, tập trung cao vào các trận đấu sắp tới. Và mục tiêu của chúng tôi luôn đề ra là giành chiến thắng”, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định.

Ở trận đấu còn lại bảng C, U23 Uzbekistan thắng U23 Philippines 5-1 và tạm dẫn đầu nhờ hiệu số. U23 Việt Nam hiện có 1 điểm, bằng U23 Kuwait nhưng xếp sau đối thủ do hiệu số bàn thắng bại. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ gặp U23 Philippines vào ngày 18-9. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu cạnh tranh một trong 2 tấm vé vào tứ kết của toàn đội.

HỮU THÀNH