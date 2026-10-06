FIFA ASEAN Cup khép lại bằng trận chung kết đặc biệt nhất Đông Nam Á

Trang chủ FIFA cùng truyền thông Đông Nam Á đều dành sự chú ý đặc biệt cho màn rượt đuổi tỉ số, loạt sút luân lưu tại chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 và những câu chuyện quanh chức vô địch lịch sử của Indonesia.

Các cầu thủ Indonesia và Thái Lan đã cống hiến cho người hâm mộ trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 kịch tính. ẢNH: ĐỨC CƯỜNG

FIFA nhấn mạnh: “Indonesia đã chọn đúng thời điểm để phá dớp trước Thái Lan. Sau 8 trận và 10 năm kể từ lần gần nhất đánh bại đội bóng xứ chùa Vàng, Indonesia đã vượt qua đối thủ trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 ngay tại thủ đô Jakarta. Đội chủ nhà đăng quang sau trận chung kết rượt đuổi tỉ số đầy hấp dẫn”.

Trong khi đó, CNN Indonesia tập trung mô tả bầu không khí tại Jakarta trước loạt luân lưu. Những cảm xúc như hồi hộp, bồn chồn, lo âu và căng thẳng đan xen trước khi vỡ òa khi thủ môn Audero cản phá thành công cú sút quyết định. CNN Indonesia xem khoảnh khắc này là điểm nhấn của một đêm mà các tuyển thủ đã thể hiện bản lĩnh và sự lạnh lùng.

Bola.com, trang truyền thông khác tại Indonesia, giật tít theo hướng đội tuyển quốc gia đã "giải cơn khát vô địch" sau khi đánh bại Thái Lan trên chấm luân lưu. Tờ báo gọi 120 phút trên sân Gelora Bung Karno là trận cầu đặc biệt kịch tính của bóng đá Đông Nam Á.

Còn sau thất bại của đội nhà, Siamsport lại tập trung vào một chi tiết khác: nguồn gốc các cầu thủ trong đội hình xuất phát của Indonesia. Theo thống kê được Siamsport đưa ra, 8 trong 11 cầu thủ Indonesia đá chính tại sân Gelora Bung Karno sinh tại Hà Lan.

Trang điện tử có đoạn: “Đây là vấn đề được người hâm mộ Thái Lan đặc biệt quan tâm trong bối cảnh Indonesia ngày càng sử dụng nhiều cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài. Đồng thời cũng là hệ quả của chính sách tìm kiếm và phát triển nguồn cầu thủ Indonesia đang sinh sống ở nước ngoài, đặc biệt những người có cha, mẹ hoặc ông bà là người Indonesia”.

Trong khi đó, Makan Bola của Malaysia nhấn mạnh dấu ấn của đội tuyển nước này tại giải. Trang tin đặc biệt đề cập chiến thắng trước Việt Nam, qua đó chấm dứt chuỗi 12 năm Malaysia không thể đánh bại đối thủ. Makan Bola viết: “Phải dành lời khen cho hàng phòng ngự Malaysia. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe là đội duy nhất không để thủng lưới tại FIFA ASEAN Cup 2026, với 360 phút giữ sạch lưới”.

TÂM HÀ