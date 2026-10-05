An ninh thắt chặt trước trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Hàng loạt lớp an ninh được triển khai quanh khu phức hợp thể thao Gelora Bung Karno (Jakarta) trước trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan, diễn ra lúc 20 giờ tối 5-10.

Các CĐV Indonesia háo hức chờ chung kết. ẢNH: TÂM HÀ

Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực thi đấu đã đông nghịt người. Dù trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan đến 20 giờ mới bắt đầu, người hâm mộ, đặc biệt là các CĐV Indonesia, đã sớm đổ về sân.

Không khí bên ngoài sân càng lúc càng nóng khi trận tranh hạng 3 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16 giờ. Sau trận đấu này, dòng người tiếp tục hướng về sân Gelora Bung Karno để chờ đợi trận chung kết.

Cảnh sát Indonesia được tăng cường cho ngày bế mạc FIFA ASEAN Cup 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Các hoạt động bế mạc bắt đầu từ 16 giờ, khi khu vực fanzone mở cửa với nhiều chương trình vui chơi, giao lưu dành cho người hâm mộ. Đến khoảng 19 giờ 30, lễ bế mạc được tổ chức.

Đáng chú ý, công tác an ninh được siết chặt từ nhiều vòng ngoài. Hàng loạt xe bọc thép, xe cấp cứu, xe chữa cháy cùng lực lượng an ninh được bố trí tại các vị trí trọng yếu quanh sân.

Các CĐV phải qua nhiều lớp kiểm tra trước khi vào khu vực sân. Ban tổ chức cũng phân chia riêng khu vực dành cho CĐV Indonesia và người hâm mộ các đội khách như Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

Sân Gelora Bung Karno dự kiến được phủ kín ở trận chung kết. ẢNH: TÂM HÀ

Việc kiểm soát được thực hiện nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn cho trận đấu được chờ đợi nhất giải. Sự hiện diện của lãnh đạo Indonesia, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng nhiều ngôi sao bóng đá thế giới và Đông Nam Á khiến yêu cầu về an ninh càng được đặt lên cao.

Các tuyến đường quanh sân được lực lượng chức năng điều tiết. Tuy nhiên, khi lượng người và phương tiện đổ về ngày càng đông, tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra tại một số khu vực.

Ban tổ chức phân luồng CĐV. ẢNH: TÂM HÀ

Theo Ban tổ chức, khoảng 50.000 vé dành cho ngày bế mạc đã được bán hết. Với sức chứa lớn và sự cuồng nhiệt của khán giả chủ nhà, Gelora Bung Karno được dự báo sẽ trở thành một “chảo lửa” trong trận chung kết.

Indonesia đang đứng trước cơ hội rất lớn để chấm dứt cơn khát danh hiệu. Đội tuyển xứ vạn đảo đã 5 lần về nhì tại ASEAN Cup/AFF Cup nhưng chưa một lần vô địch. Việc được chơi trận chung kết trên sân nhà càng khiến quyết tâm của Indonesia tăng cao.

HỮU THÀNH (từ Jakarta)