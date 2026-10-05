CĐV Việt Nam khó mua vé xem trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup

Việc Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) bán vé chung cho cả hai trận đấu ngày bế mạc FIFA ASEAN Cup 2026 khiến nhiều kiều bào lẫn cổ động viên Việt Nam gặp khó khăn khi tìm vé vào sân cổ vũ cho đội tuyển quốc gia.

Cổ động viên Việt Nam mong muốn được cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026. ẢNH: ANH KHOA

Từ hôm 2-10, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã mở cổng trực tuyến bán vé xem trận tranh hạng 3 giữa Việt Nam - Malaysia và chung kết Indonesia - Thái Lan trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta) vào 5-10.

Vé được phát hành với 4 mệnh giá 250.000 - 500.000 - 750.000 và 1.000.000 Rupiah Indonesia, tương đương khoảng 360.000 - 730.000 - 1.100.000 và 1.450.000 đồng Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là mỗi vé cho phép người hâm mộ theo dõi cả 2 trận đấu trong ngày. Đến chiều 4-10, PSSI thông báo toàn bộ vé dành cho 2 trận đấu ngày bế mạc đã được bán hết.

Việc bán vé theo gói 2 trận khiến không ít cổ động viên Việt Nam và Malaysia gặp khó khăn. Phần đông người hâm mộ Indonesia mua vé với mục đích chính là theo dõi trận chung kết có đội tuyển chủ nhà, trong khi nhu cầu của cổ động viên Việt Nam đối với trận tranh hạng 3 thấp hơn nhiều.

Tuyển Việt Nam chụp hình cùng người hâm mộ ở trận đấu với Pakistan hôm 2-10. ẢNH: ANH KHOA

Bên cạnh đó, người hâm mộ Indonesia có lợi thế về thông tin và khả năng truy cập hệ thống bán vé trực tuyến. Một thành viên truyền thông PSSI cho biết đã có thời điểm hệ thống mạng bị nghẽn do lượng người truy cập mua vé cùng lúc quá lớn. Nhiều phóng viên Việt Nam cũng tìm cách hỗ trợ kiều bào và cổ động viên nước nhà mua vé xem đội tuyển quốc gia thi đấu. Tuy nhiên, việc tìm được vé vào thời điểm này không dễ dàng.

Một số kiều bào cho biết dù gặp khó khăn, họ vẫn quyết tâm tìm mua vé để có mặt trên sân Gelora Bung Karno cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Anh Đỗ Văn Trung, một kiều bào đang sinh sống tại Jakarta, chia sẻ: “Việc đội tuyển Việt Nam sang Indonesia thi đấu là cơ hội không thường xuyên có được, vì vậy một trận tranh hạng 3 vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Tôi rất muốn có mặt trên sân để tiếp lửa cho đội nhà. Dù việc mua vé gặp nhiều trở ngại, tôi vẫn cố gắng tìm kiếm”.

Trong 3 trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng luôn có sự hiện diện của đông đảo người hâm mộ. Chính sự tiếp lửa từ “cầu thủ thứ 12” là nguồn động lực lớn đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Nên trước trận tranh hạng 3, HLV Kim Sang-sik cũng nhắc nhở các học trò phải thi đấu quyết tâm, hướng tới chiến thắng trước Malaysia để dành món quà ý nghĩa cho người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển.

HỮU THÀNH (từ Jakarta)