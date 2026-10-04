Đình Bắc cùng 3 tuyển thủ Việt Nam tập riêng trước trận gặp Malaysia

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cùng 3 đồng đội Đỗ Hoàng Hên, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Tài Lộc phải tập riêng trong buổi tập tối 4-10, khiến tuyển Việt Nam chỉ còn 17 cầu thủ lành lặn trước trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 với Malaysia.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cùng trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải tập riêng cùng bác sĩ Trần Huy Thọ. ẢNH: ANH KHOA

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16 giờ ngày 5-10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta). Đây là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại giải, sau khi không thể giành quyền vào chung kết.

Ghi nhận trong 15 phút tác nghiệp ở buổi tập tối 4-10, Đình Bắc và Việt Anh đi bộ nhẹ nhàng cùng bác sĩ Trần Huy Thọ. Trong khi đó, Hoàng Hên và Tài Lộc ngồi tập ở khu vực giữa sân.

Tình trạng của Đình Bắc đặc biệt được quan tâm. Tiền đạo này đã thi đấu 3 trận tại vòng bảng và được HLV Kim Sang-sik tung vào sân trong hiệp 2 trận gặp Pakistan. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá thể trạng của Đình Bắc trước khi quyết định có sử dụng anh trong trận gặp Malaysia hay không.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú động viên các tuyển thủ Việt Nam trước buổi tập. ẢNH: ANH KHOA

Trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 16 giờ chiều 5-10, trong điều kiện nhiệt độ tại Jakarta có thể lên tới 35 độ C, càng làm tăng yêu cầu về thể lực đối với các cầu thủ. Với Hoàng Hên, khả năng ra sân được đánh giá thấp hơn. Trong khi đó, Việt Anh vẫn được kỳ vọng có thể thi đấu nếu tình trạng cơ được cải thiện. HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện sẽ phối hợp với đội ngũ y tế để đưa ra quyết định cuối cùng.

Đội tuyển Việt Nam thoải mái về mặt tâm lý trước cuộc tái đấu với Malaysia. ẢNH: ANH KHOA

Như vậy, tuyển Việt Nam hiện chỉ còn 17 cầu thủ lành lặn hướng đến trận đấu với Malaysia. Trước đó, đội đã chia tay hai tiền đạo Nguyễn Xuân Son (chấn thương) và Phạm Gia Hưng (về chịu tang mẹ).

Trước buổi tập, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đã động viên các cầu thủ, đồng thời nhắc nhở toàn đội duy trì sự tập trung cho trận đấu cuối cùng, hướng đến kết quả tốt để làm món quà cảm ơn người hâm mộ cũng như chia tay FIFA ASEAN Cup 2026.

“Với số lượng cầu thủ có hạn, việc chuẩn bị sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, càng khó khăn thì toàn đội càng phải đoàn kết và quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai”, HLV Kim Sang-sik khẳng định.

HỮU THÀNH (từ Jakarta)