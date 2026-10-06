Bóng đá vẫn nằm “thế dưới”

Bóng đá Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra tại ASIAD 20 khi cả đội nam lẫn đội nữ đều góp mặt ở tứ kết. Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn thành tích vào tốp 8, những trận đấu tại Nhật Bản cho thấy khoảng cách với nhóm mạnh châu Á vẫn còn đáng kể.

Đội U23 Việt Nam khởi đầu vòng bảng bằng trận hòa Kuwait 1-1, sau đó thắng Philippines 2-0 để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Ở lượt cuối gặp Uzbekistan, thử thách được nâng lên rõ rệt khi đối thủ sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng tổ chức tốt hơn. Việt Nam thua 0-2 vẫn giành quyền vào tứ kết nhưng cho thấy khi đối đầu những đội bóng thuộc nhóm mạnh, khả năng kiểm soát thế trận và tạo sức ép liên tục vẫn là bài toán khó.

Tại tứ kết, U23 Việt Nam thua nặng U23 Hàn Quốc 0-4 càng cho thấy sự khác biệt về trình độ. Với bóng đá trẻ Việt Nam, vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á là kết quả tích cực, nhưng để tiến thêm một bước đòi hỏi chất lượng cầu thủ và cường độ thi đấu phải được nâng lên đáng kể.

Đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan tại ASIAD 20. Ảnh: VFF

Trong khi đó, đội tuyển nữ cũng trải qua một hành trình tương tự. Việt Nam thua Đài Loan (Trung Quốc) 1-2 rồi nhận thất bại 0-8 trước Nhật Bản ở vòng bảng. Tỷ số 0-8 là con số phản ánh khá rõ khoảng cách với nhà vô địch châu Á. Nhật Bản vượt trội từ khả năng kiểm soát bóng, di chuyển không bóng đến tốc độ luân chuyển và hiệu quả trong những tình huống cuối cùng.

Vào tứ kết thua Trung Quốc 0-1 sau 120 phút chiến đấu ngoan cường, tuyển nữ Việt Nam vẫn cho thấy sự thua thiệt về sức và đòn đánh hiểm để được xếp vào nhóm hàng đầu châu lục.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đạt mục tiêu lọt vào tứ kết dù không thắng trận nào, và rõ ràng từ tốp 8 đến nhóm tranh huy chương vẫn là một chặng đường dài.

Điều đáng suy nghĩ là bóng đá Việt Nam không thiếu thành tích ở Đông Nam Á. Các đội tuyển nam, nữ thường xuyên nằm trong nhóm cạnh tranh hàng đầu khu vực. Nhưng ASIAD đặt ra một chuẩn khác. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Uzbekistan sở hữu hệ thống đào tạo trẻ, giải quốc nội và lực lượng cầu thủ có trải nghiệm quốc tế ở trình độ cao hơn.

2 suất tứ kết tại ASIAD 20 vì thế nên được nhìn như một cột mốc, chứ chưa phải bằng chứng rằng bóng đá Việt Nam đã tiệm cận tốp đầu châu Á. Muốn bước từ “vào tứ kết” đến “tranh huy chương”, khoảng cách cần thu hẹp trước hết phải nằm ở chất lượng đào tạo và khả năng tạo ra những thế hệ cầu thủ đủ sức chơi bóng ở cường độ châu lục.

QUỐC CƯỜNG