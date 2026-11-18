Trước thềm Vòng chung kết FIFA U17 World Cup Qatar 2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đăng bài viết giới thiệu U17 Việt Nam trong chuyên mục “Know your team”, đồng thời dành sự quan tâm đặc biệt tới tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực – một trong những gương mặt nổi bật của đội tuyển.

U17 Việt Nam lần đầu tham dự đấu trường U17 thế giới. Ảnh: VFF

Trong bài viết đăng ngày 17-11 trên trang chủ AFC, với tiêu đề “Know your team: Vietnam”, AFC nhận định U17 Việt Nam đang hướng tới việc biến dấu mốc lịch sử lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup thành màn ra mắt đáng nhớ tại đấu trường thế giới.

AFC cũng nhắc lại hành trình giành vé của thầy trò HLV Cristiano Roland tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra ở Saudi Arabia. Chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C giúp U17 Việt Nam khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu và giành quyền vào tứ kết. Dù dừng bước sau thất bại trước U17 Australia ở vòng đấu này, đội tuyển vẫn hoàn thành mục tiêu giành suất tham dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh dấu ấn tại đấu trường châu lục, AFC cũng đề cập tới chức vô địch Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 của U17 Việt Nam, trong đó Chu Ngọc Nguyễn Lực được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Nguyễn Lực được AFC đánh giá cao trước thềm VCK U17 World Cup. Ảnh: VFF

AFC đánh giá đây là “ngòi nổ sáng tạo” trong lối chơi của U17 Việt Nam nhờ nền tảng kỹ thuật cá nhân và khả năng chuyền bóng đa dạng. Theo AFC, sau khi góp phần quan trọng vào hành trình giành vé dự World Cup cũng như thành công tại giải đấu khu vực, Nguyễn Lực được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tầm ảnh hưởng trên sân khấu bóng đá thế giới.

AFC cũng điểm lại quá trình chuẩn bị của U17 Việt Nam với các đợt tập huấn tại Hàn Quốc và UAE. Trong đó, đội tuyển giành chiến thắng 2-0 trước U17 Fiji trước khi hòa U17 Panama 1-1 ở trận giao hữu cuối cùng tại Doha. Chu Ngọc Nguyễn Lực là cầu thủ ghi bàn gỡ hòa cho U17 Việt Nam từ chấm phạt đền trong hiệp hai.

Lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi thế giới, U17 Việt Nam đang hướng tới cơ hội khẳng định sự tiến bộ của bóng đá trẻ nước nhà, đồng thời tích lũy những trải nghiệm quý giá trước các đối thủ quốc tế.

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