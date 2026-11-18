Dù để thua ngược 1-2 trước Kyrgyzstan ở trận đấu cuối cùng trong năm 2026, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được vị trí trong tốp 100 trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2026 ở vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA. ẢNH: MINH HOÀNG

Theo bảng xếp hạng FIFA cập nhật sau loạt trận quốc tế ngày 17-11, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 99 thế giới với 1.228,34 điểm. Thầy trò HLV Kim Sang-sik bỏ lỡ cơ hội vươn lên hạng 97 sau thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan ở lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế trong khuôn khổ FIFA Days tháng 11.

Trận thua này khiến tuyển Việt Nam bị trừ 5,30 điểm. Trong khi đó, Mozambique giành chiến thắng trước Ethiopia, qua đó vươn lên vị trí thứ 98 với 1.230,92 điểm. Tuy nhiên, việc Tajikistan thất bại 0-3 trước Thái Lan ở trận chung kết King’s Cup giúp Việt Nam giữ được vị trí thứ 99, qua đó trụ lại trong nhóm 100 đội tuyển hàng đầu thế giới.

Như vậy, bóng đá Việt Nam khép lại năm 2026 ở vị trí thứ 99 thế giới, đứng thứ 17 châu Á và thứ 2 Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu ASEAN Cup. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đây là kết quả đáng khích lệ nếu nhìn lại hành trình của đội tuyển Việt Nam trong năm qua. Cuối năm 2025, đội tuyển đứng thứ 107 thế giới với 1.189,51 điểm. Sau 12 tháng, thầy trò HLV Kim Sang-sik tăng 8 bậc và tích lũy thêm 38,83 điểm.

Dấu ấn lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026 là hành trình bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Bên cạnh đó, chiến thắng 3-1 trước Malaysia ở lượt trận cuối bảng F giúp tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng vòng loại và đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Chuỗi chiến thắng liên tiếp đã giúp tuyển Việt Nam tăng 9 bậc, chính thức trở lại tốp 100 FIFA sau hơn 2 năm vắng bóng. Việc duy trì vị trí trong nhóm 100 đội tuyển mạnh nhất thế giới mang lại lợi thế thiết thực trong việc phân nhóm hạt giống tại các giải đấu quốc tế, đặc biệt là vòng loại World Cup 2030.

Trong khi đó, Thái Lan tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á với vị trí thứ 90 trên bảng xếp hạng FIFA. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Việt Nam (hạng 99), Indonesia (hạng 116), Malaysia (hạng 133), Philippines (hạng 135)…

HỮU THÀNH