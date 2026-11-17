Giải bóng đá giao hữu U19 quốc tế, CFA Team China Panda Cup 2026 do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức khép lại vào ngày 17-11. Đội tuyển U19 Việt Nam đã hòa U19 Tajikistan với tỷ số 2-2 ở trận cuối cùng để giành điểm duy nhất tại giải.

U19 Việt Nam chia tay Panda Cup 2026 bằng trận hòa Tajikistan.

Diễn biến trận đấu khá cân bằng. U19 Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm ngay từ đầu trận và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 36 do công của Hoàng Công Hậu, tạo lợi thế trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, U19 Tajikistan đẩy cao đội hình và liên tiếp ghi hai bàn thắng ở các phút 58 và 78, qua đó vượt lên dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, U19 Việt Nam vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội và được đền đáp ở phút 84. Hoàng Công Hậu một lần nữa lập công, hoàn tất cú đúp cá nhân và ấn định tỷ số hòa 2-2.

Với kết quả này, U19 Việt Nam khép lại hành trình tại CFA Team China Panda Cup 2026 với 1 trận hòa. Trước đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn lần lượt để thua chủ nhà U19 Trung Quốc với tỷ số 1-3 và U19 Hàn Quốc với tỷ số 1-2.

Giải đấu được xem là cơ hội để các gương mặt trẻ tích lũy kinh nghiệm, từng bước trưởng thành và hướng tới những mục tiêu phát triển dài hạn, góp phần xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam.

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