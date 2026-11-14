U19 Việt Nam thua trận thứ hai tại CFA Team China Panda Cup 2026

Lượt trận thứ hai tại CFA Team China Panda Cup 2026 diễn ra vào ngày 14-11, đội tuyển U19 Việt Nam đã để thua U19 Hàn Quốc với tỷ số 1-2.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Đây cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sau trận thua đội chủ nhà U19 Trung Quốc 1-3 ở ngày ra quân.

Ở đội hình xuất phát trận này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã trao cơ hội đá chính cho cả hai cầu thủ Việt kiều Antonio Moric và Thomas Mai Veeren. Đây là dịp để bộ đôi cầu thủ trẻ thể hiện năng lực trong màu áo U19 Việt Nam trước một đối thủ có chất lượng hàng đầu châu lục.

U19 Hàn Quốc đã cho thấy sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng, liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành U19 Việt Nam ngay từ đầu trận. Lường trước sức mạnh của đội bóng đến từ Đông Á, U19 chủ động triển khai lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản công.

Đến phút 39, hệ thống phòng ngự của U19 Việt Nam cũng bị xuyên thủ. Sau hàng loạt tình huống hãm thành liên tiếp, U19 Hàn Quốc tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc, vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn và tạo được ít nhất là 4 cơ hội đáng chú ý. Trong đó, bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 đến từ một pha phản công hiệu quả: Antonio Moric có đường chuyền thuận lợi để Nguyễn Văn Bách dứt điểm thành công, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Thi đấu với những đối thủ mạnh sẽ là dịp cho các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm trận mạc quốc tế. Ảnh: VFF

Sau bàn gỡ, U19 Việt Nam tiếp tục chơi tự tin và có thêm những cơ hội thuận lợi để vượt lên dẫn trước. Đáng tiếc nhất là tình huống Tuấn Kiệt thoát xuống đối mặt với thủ môn U19 Hàn Quốc nhưng không thể tận dụng thành công.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, vấn đề thể lực bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng duy trì thế trận của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Tận dụng thời điểm này, U19 Hàn Quốc gia tăng sức ép và có bàn thắng quyết định ở phút 82, qua đó ấn định chiến thắng 2-1.

Ở lượt trận cuối cùng, U19 Việt Nam sẽ chạm trán U19 Tajikistan vào lúc 14g30 ngày 17-11.

ĐOÀN NHẬT