U17 Việt Nam rèn quân trên sân tập chính thức của FIFA U17 World Cup

Năm ngày trước khi FIFA U17 World Cup khởi tranh, các đội tham dự được Ban tổ chức bố trí tập luyện tại cụm sân được chuẩn bị để rèn binh. Đáng chú ý là HLV Roland chưa chốt danh sách 21 cầu thủ chính thức tham dự giải.

U17 Việt Nam trên sân tập vào chiều 16-11. Ảnh: VFF

Đội tuyển U17 Việt Nam cũng ra sân tập vào chiều 16-11. Địa điểm tập luyện của thầy trò HLV Cristiano Roland là sân Al-Gharafa 5, cách khách sạn nơi đội lưu trú hơn 20 phút di chuyển bằng xe bus.

Sân Al-Gharafa 5 nằm trong khuôn viên khu liên hợp thể thao Al Gharafa Sports Club. Đây cũng là địa điểm từng được các đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam lựa chọn tập luyện trong những chuyến sang Qatar tập huấn, thi đấu các giải đấu thuộc hệ thống của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Không khí buổi tập diễn ra tích cực, với sự tập trung cao độ của các cầu thủ khi thời điểm đội tuyển bước vào trận ra quân đã cận kề. Ban huấn luyện tiếp tục triển khai các nội dung chuyên môn, giúp toàn đội duy trì trạng thái sẵn sàng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Về lực lượng tham dự giải U17 World Cup, HLV Cristiano Roland hiện vẫn chưa vội đưa ra quyết định cuối cùng. Do thời hạn đăng ký danh sách chính thức với FIFA vẫn còn, thành phần 21 cầu thủ của U17 Việt Nam hoàn toàn có thể được điều chỉnh trước khi chốt lại theo quy định.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ trong trận ra quân bảng G vào ngày 20-11, tiếp đó lần lượt đối đầu U17 New Zealand ngày 23-11 và U17 Mali ngày 26-11.

KHÁNH VÂN