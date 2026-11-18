Gần 20 năm trước, ngày 7-7-2007, chàng thanh niên mê Manchester United - Minh Nguyễn thành lập đội bóng MUVN để quy tụ những anh em chơi bóng phong trào yêu Quỷ đỏ cùng thể hiện khả năng, thỏa đam mê...

MUVN giành vé tham dự VCK VSC - S6

Khi đó, bóng đá phong trào mới phát triển, khó khăn về tài chính, cơ sở vật chất không khiến Minh Nguyễn chùn bước, nhưng chính bản thân anh ở thời điểm đó cũng không dám ngờ, có ngày đội bóng “kiểu fan” của anh được góp mặt tại một sân chơi phủi 7 người hàng đầu cả nước.

Đánh bại Phủi Organic của “idol” Cán Cris với tỷ số kịch tính 2-1, MUVN xuất sắc giành suất tham gia Vòng chung kết VSC - S6 (Cúp bóng đá 7 người Quốc gia), một trong hai sân chơi 7 người hàng đầu Việt Nam do Vietfootball tổ chức. Với Minh Nguyễn, mọi thứ như vỡ òa.

“Ông bầu” Minh Nguyễn tâm sự: “Là một người đam mê bóng đá ăn vào máu, đến giờ thì tôi đã xây dựng MUVN được gần 20 năm. Ban đầu, đây chỉ là sân chơi quy tụ các anh em CĐV thích mê Quỷ đỏ Manchester United. Mọi thứ khi đó rất khó khăn, nhưng anh em vẫn cố gắng để duy trì cuộc chơi”.

“MUVN vốn là cái tên của Cộng đồng fan MU, lập ra để chơi bóng giao lưu hàng tuần. Sau đó tôi tách ra làm đội bóng theo cách riêng của mình nhằm thỏa mãn đam mê”, “ông bầu” Minh Nguyên nhớ lại.

Minh Nguyễn cho biết khi đưa ra quyết định hướng MUVN tiến lên phía trước, dấn thân vào sân chơi 7 người phong trào rất tốn tiền và áp lực. “Bảy năm trở lại đây, tôi chợt nghĩ, phải xây dựng đội bóng thật bài bản, để hướng đến việc thi đấu các giải đấu của Vietfootball, với các sân chơi HPL và VSC”, anh cho biết.

Cái tên MUVN liên tục được nhắc đến trong những mùa giải gần đây: Đội bóng hay để thua ở vào những phút chót và thất bại trong việc giành vé tham dự HPL, giải đấu sân 7 kiểu League hàng đầu miền Bắc, thậm chí là hàng đầu Việt Nam. Khi đó, hình ảnh “ông bầu” Minh Nguyễn ôm đầu buồn bã khiến nhiều người suy nghĩ.

Nhưng thành công cứ mãi lảng tránh MUVN, để rồi năm nay, khi VCK của VSC - S6 được tổ chức tại Hà Nội, hy vọng lại một lần nữa bùng lên. Họ, những chàng trai áo đỏ, chơi giải đấu vòng loại như thể đây là giải đấu cuối cùng. Họ được nghỉ lượt trận đầu tiên (bảng đấu có 5 đội) và thắng Đại Nam 3-1 ở trận ra mắt.

MUVN tiếp tục thắng 28 Sport 5-3 trong trận đấu thứ 2 của bảng đấu. Ở trận thứ 3, đối diện với một HG La Giang quá chắc chắn, MUVN để thua với tỷ số 0-3. Tuy nhiên, trong trận đấu cuối cùng, MUVN đã đánh bại Phủi Organic với bàn ấn định tỷ số kịch tính ở những phút cuối, để giành quyền vào chơi VCK lịch sử.

“Sau nhiều năm chinh chiến, đây là lần đầu MUVN có thành tích tốt ở Vòng loại khu vực để góp mặt tại VCK toàn quốc. Với dàn cầu thủ trẻ mới kết hợp với dàn anh em kỳ cựu của đội, mục tiêu của MUVN đến với giải đấu là để học hỏi, trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm”, “bầu” Minh Nguyễn tiếp tục chia sẻ, "Cùng với đó là tinh thần quyết tâm cao khẳng định chính mình của MUVN.

Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt từng trận một, thưởng thức trải nghiệm ở một VCK sân 7 hàng đầu Việt Nam, để làm quen và chuẩn bị cho năm thứ 20, MUVN muốn giành vé lên chơi HPL và đặt mục tiêu tham gia VPL”.

Hành trình đáng nhớ của MUVN ở Vòng loại miền Bắc VSC - S6

Chiến thắng quyết định

ĐỖ HOÀNG