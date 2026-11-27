Giữa tiết trời se lạnh tại Hà Nội, An Biên và LIX FC gây ấn tượng mạnh khi giành vé vào bán kết vòng chung kết VSC - S6.

Duy Haaland lập công cho An Biên

Những thay đổi người hợp lý của HLV Dương Văn Tiến (Coach Tiến béo) giúp An Biên giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước TIG, qua đó, trở thành đội bóng cuối cùng giành lấy vé tham dự vòng bán kết của VSC - S6 (Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2026).

Trong cả 2 bàn thắng của An Biên, Duy Haaland đều góp công lớn. Trong bàn mở tỷ số, từ pha đá phạt góc “cực quái” và cú vỗ tay làm nhịp đậm thương hiệu của Lâm Quý, tiền đạo cao to Duy Haaland bật cao đánh đầu mở tỷ số và giải tỏa áp lực cho An Biên.

Sau đó, cũng từ pha đánh đầu của Duy Haaland, thủ môn của TIG phá bóng ra và bóng bay ngay vào tầm ra chân của Phi Cà Mau, để cầu thủ này dứt điểm cận thành ấn định tỷ số 2-0 cho An Biên trước đại diện của phủi miền Bắc.

Với kết quả này, An Biên của “bầu” Tâm Toto đã lọt vào bán kết VSC mùa giải thứ 2 liên tiếp. Sau khá nhiều thăng trầm, việc “bầu” Tâm Toto vẫn còn nhiệt huyết với bóng đá phong trào sân 7 là một điểm sáng dành cho phủi miền Nam sau một năm đầy khó khăn.

Trong khi đó, Coach Tiến béo cho biết: “Sau áp lực ở vòng tứ kết thì bây giờ lại là áp lực với vòng bán kết. Nhiệm vụ của đội bóng chúng tôi vẫn chưa hoàn thành. Chúng tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng trong giai đoạn còn lại của giải đấu”.

Trước đó, một đại diện khác của miền nam là LIX FC của HLV Dũng nghêu cũng giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước XSKT Đắk Lắk trong trận tứ kết sớm. XSKT Đắk Lắk nhập cuộc tốt hơn, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của LIX FC.

XSKT Đắk Lắk luôn gây khó khăn cho các đội bóng được đánh giá cao hơn với lối đá có chất riêng và cũng rất quái. Trong trận đấu loại trực tiếp quan trọng, càng về cuối trận, 2 đội càng tỏ ra thận trọng, cố gắng không mắc sai lầm.

Tuy vậy, cuối cùng LIX FC đã có được bàn thắng cần thiết khi XSKT Đắk Lắk mắc phải sai sót ở tình huống nhạy cảm. Pha dàn xếp đá phạt góc của đội bóng của Tây Nguyên tạo cơ hội để cho LIX cướp bóng phản công và K’Gôi tận dụng cơ hội dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

LIX FC lọt vào bán kết VSC - S6 ngay trong lần đầu tiên tham gia hệ thống giải đấu của Vietfootball, một kết quả làm nức lòng đám đông CĐV ở trên khán đài của LIX FC, những người không ngại đường xa và thời tiết vẫn ra sân ủng hộ đội bóng.

Như vậy, ở bán kết, LIX FC sẽ đối đầu với SHB rất mạnh với cặp HLV cực giỏi là Ngọc Duy và Quốc Long. Cả 2 đều là cựu cầu thủ chuyên nghiệp V-League, có năng lực huấn luyện, đào tạo bài bản và đang giúp SHB thăng hoa thời gian vừa qua.

Cặp bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa An Biên và Hiếu Hoa Quahaco, đội bất ngờ đánh bại Thiên Khôi trên loạt sút luân lưu sau khi bị dẫn trước 0-2 từ rất sớm.

Hai trận bán kết diễn ra vào ngày mai 28-11 tại Trung tâm Thể thao - Văn hóa Hoàng Liệt.

ĐỖ HOÀNG