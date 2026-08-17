DHF Kingtek Cup 2026: Giải bóng đá nâng tầm tình đồng hương, kết nối những người con xa quê

Chiều tối ngày hôm qua, Chủ nhật 16-8, ngoài việc cả nước Việt Nam dõi theo bước chân các Những Chiến binh Sao Vàng trong trận lượt đi đấu Malaysia ở bán kết ASEAN Cup 2026, thì có không ít người Việt Nam dành thời gian xem một giải đấu khác cũng đậm chất quê hương đất tổ: Giải bóng đá phong trào sân 7 các Hội Đồng hương tại TPHCM.

Khán giả ủng hộ HĐH Huế tạo thành một sắc tím đặc trưng ở Sân PM Sport

Nếu ASEAN Cup 2026 là nơi mà mọi con người Việt Nam, không kể quê hương xuất xứ, đều hướng đến để cổ vũ cho một Đội tuyển duy nhất, thì DHF Cup - S4 là nơi mà từng người hẳn có một đội bóng cho riêng của trái tim: Đội bóng của quê hương, địa phương - và tỉnh thành mình được sinh ra và lớn lên.

World Cup mang phiên bản Việt Nam, khi các cầu thủ muốn cống hiến cho đội bóng của quê mình, bắt buộc phải có hộ khẩu thường trú hoặc nguyên quán chính gốc, mang một giá trị vô cùng đặc biệt. Đó là thứ mà V-League chắc chắn không có, và những giải phủi thuộc về hệ thống Vietfootball cũng không...

Nơi đây, người ta - các ông bầu, các thành viên BHL, các cầu thủ, rồi các nhà tài trợ khác và cả các CĐV không gắn kết nhau qua những bản hợp đồng khô khan về tình cảm nhưng mạnh chất pháp lý, cũng không kết nối vì những giao kèo ràng buộc mang tính danh dự kim tiền, ở đây họ đến và ngồi lại vì nhau, vì tình đồng hương.

Giữa đại đô thị TPHCM quá to lớn và hiện đại sau sáp nhập, những người con xa quê đang sống và làm việc ở đây sẽ làm gì để nhớ về quê cha đất tổ, nơi họ phải mất nhiều tiếng đồng hồ di chuyển tàu - xe - máy bay mỗi dịp lễ, tết về thăm quê, sau những giờ làm việc mệt nhọc?? Còn gì tuyệt vời hơn khi được kết nối với những người đồng hương của mình, có một buổi gặp mặt ăn uống, một chầu cà phê...

Nhưng sẽ là tuyệt vời hơn tất cả - khi mọi người, góp từng sức nhỏ của mình, tạo nên một đội bóng Hội Đồng hương và tham gia thi đấu quảng bá màu cờ sắc áo tính cách quê nhà tại Giải bóng đá các Hội đồng hương TPHCM - Giải bóng đá phong trào độc nhất vô nhị tại Việt Nam, ngày hôm nay đã bước sang Mùa 4.

Nhìn cái cách mà cả Hội Đồng hương Huế tập trung hỗ trợ cho đội bóng, từng bữa ăn sáng, từng bữa cơm trưa, những hành động ủng hộ nhỏ nhặt đến việc lên sân cổ động, dù ở một nơi khá xa như Biên Hòa - Đồng Nai với bạn Khanh Oscar, để sắc tím chiếm ưu thế chủ đạo tại Sân PM Sports, điều đó, tình cảm nào có thể chi phối, đơn nhất chỉ có tình đồng hương của những người con xa quê mà thôi.

Hay như là Hội Đồng hương Thái Nguyên, với các cầu thủ có hộ khẩu thường trú ở tại Thái Nguyên, gồm cả “tổ Đại Từ từng danh lừng HPL”, bất chấp bất lợi về điều kiện địa lý vẫn bắt máy bay vào tận TPHCM tham gia thi đấu. Chất chơi đó, chỉ có tình đồng hương mới có thể tạo ra được mà thôi...

DHF Kingtek Cup 2026 chuẩn bị bước vào những vòng đấu cuối cùng: Vòng đấu bán kết và Trận chung kết. Trong một đội bóng mà mỗi tập thể là một bản sắc riêng, và là một Hội đồng hương có sự gắn kết tuyệt vời, ai sẽ đăng quang ở Mùa giải thứ 4, HĐH Huế, HĐH Thái Nguyên, HĐH Hà Tĩnh hay HĐH là Lâm Đồng? Hãy cùng chờ xem!

Đội bóng HĐH Huế

Đội bóng HĐH Lâm Đồng

Đội bóng HĐH Hà Tĩnh

Đội bóng HĐH Thái Nguyên

Lịch thi đấu bán kết

Những trận đấu có lượng khán giả xem live-stream mười mấy ngàn người trên Kênh YouTube, hàng ngàn khán giả kéo đến sân cổ vũ đội bóng của quê hương... dưới sự tổ chức của Phui Football, DHF thực trở thành một Thương hiệu bóng đá phong trào rất có chất lượng và có sức hút truyền thông to lớn...

ĐỖ HOÀNG