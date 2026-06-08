SPL - S8: An Biên FC áp đảo BXH với 5 trận toàn thắng!

Đánh bại STP Food với chiến thắng tối thiểu 2-1, An Biên FC đã giành được thêm 3 điểm tối đa, và củng cố ngôi đầu Bảng xếp hạng của SPL - S8 với 15 điểm tuyệt đối sau cả 5 vòng đấu. Đâu đó, một bóng dáng An Biên kiêu hùng như cách đây 2 mùa lại xuất hiện trở lại trên sân.

Hoàng Anh là người mở tỷ số cho An Biên

Dù được đánh giá vượt trội so với đội bóng cuối BXH và hiện vẫn chưa có điểm số nào là STP Food, áp lực tâm lý “buộc phải thắng” để tạo ra khoảng cách khi mà cả Bamboo FC lẫn Thảo Vy Organic đều bị cầm chân mất chuỗi trận thắng liên tiếp, khiến An Biên khó lòng tạo ra một cơn mưa bàn thắng khác.

Tuy vậy, họ đã tìm được 2 bàn thắng rất cần thiết: Một từ “cú nã đại bác” của Hoàng Anh heo - cú vung chân hết lực làm cháy lưới đối thủ ngay ở phút thứ 2, và một từ pha đưa bóng vào khung thành đối thủ của Chí Bảo ở phút thứ 46 sau một tình huống khá rườm rà và lộn xộn. STP Food lại có bàn gỡ cuối trận.

Tình huống đá pen của Điểu Diêu ở cuối trận đấu, phút thứ 70, không giúp cho STP Food giật lại 1 điểm, cũng không khiến An Biên chững lại - trên con đường chinh phục trận thắng thứ 5 liên tiếp kể từ đầu mùa. Một An Biên FC càng lúc càng thăng hoa sau mùa giải S7 trầm lắng đã khiến SPL sôi động trở lại.

Khi An Biên FC tìm lại cảm giác thắng liên tiếp quen thuộc, công lớn chính nhờ tài nghệ của HLV Dương Văn Tiến (tức Tiến béo). Dù phải bay đi bay về giữa Đắk Lắk (dẫn đội U13 của Phúc An tham dự Vòng loại giải U13 toàn quốc) và TPHCM, Coach Tiến béo vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với “bầu” Tâm TOTO và An Biên.

5 trận đấu, cả 5 trận toàn thắng và 15 điểm tuyệt đối, khai thác tận cùng khả năng ghi bàn của từng cầu thủ trên sân, biến An Biên FC trở thành “Cỗ máy săn bàn lợi hại” khi mọi tuyến thi đấu đều có thể khoan thủng lưới đối thủ, lối chơi kỳ ảo đầy màu sắc, liệu Coach Tiến béo có lập lại kỷ lục của An Biên ở SPL - S6?

“Bầu” Tâm TOTO có chia sẻ ngay sau ở vòng đấu thứ 5: “Cố gắng phát huy làm sao để mà lượt về chúng ta ghi điểm gần như tuyệt đối thì cũng được. Tuy nhiên sẽ phải tuyệt đối về mặt tinh thần, về sức chiến đấu, cố gắng làm sao giữ gìn sức khỏe, vì tuần sau chúng ta sẽ chơi đến 2 trận liên tục”.

Trước mắt, An Biên FC sẽ có những cuộc chạm trán đầy quan trọng với các đội bóng sẽ cạnh tranh ngôi vô địch SPL mùa này, như là Bamboo FC và Thảo Vy Organic ở các vòng đấu tiếp theo. Hãy chờ xem những cuộc đối đầu “kinh điển mới” của làng phủi sân 7 Sài Gòn sẽ mang đến các kết quả như thế nào?

Đ.Hg.