SPL - S8: Cuộc đua “tam mã” An Biên - Bamboo - Thảo Vy Organic

SPL - S8 (Giải bóng đá 7 người Vô địch quốc gia 2026 - Khu vực miền Nam) đang trở thành một trong những kỳ giải hấp dẫn nhất của bóng đá phủi Sài Gòn từ trước đến nay. Hiện tại, cả 3 đội xếp đầu bảng lần lượt là: An Biên FC, Bamboo FC và Thảo Vi Organic đều cạnh tranh nhau với 4 trận toàn thắng!

Phúc lủi đang là tay săn bàn hàng đầu của An Biên

An Biên FC của “bầu” Tâm TOTO và Coach Tiến béo đang giữ đỉnh của BXH vì vượt hơn hiệu số bàn thắng bại. Đội lần lượt thắng Bảy Núi 2-0, thắng Tân Tiến Cai Lậy 7-2, đánh bại Phúc Khang FC 4-1 và vừa hạ gục Ku Ben FC 5-2 ở vòng đấu trước.

Với hiệu số bàn thắng bại rất ấn tượng là 18-5 (+13), thì An Biên FC hiện xếp trên cả Bamboo lẫn Thảo Vy Organic về ưu thế bàn thắng bại. Điểm đặc biệt là An Biên là họ sở hữu rất nhiều cầu thủ có khả năng săn bàn - ở trên mọi tuyến thi đấu...

Họ có Phúc lủi đã 2 lần lập cú đúp, có Long củi và Nam Cung sở hữu những cú đúp cho riêng bản thân mình. Họ còn có cả Thành cháo, Lâm Quí, Thái Sơn, Kiên Gia Lai - hay thậm chí là cả trung vệ Epasi cũng sẵn sàng dâng cao tung lưới đối thủ.

Với đội hình dồi dào chân sút như vậy, Coach Tiến béo hoàn toàn có thể yên tâm khi lèo lái con tàu An Biên FC tìm lại đỉnh cao vinh quang như là các mùa giải SPL - S5 và SPL - S6. Nhưng mà, những trận đấu lớn với Bamboo, Thảo Vy Organic vẫn đang chờ phía trước...

Với Bamboo của “bầu” Nghĩa Dola, dù không đặt nặng thành tích trong mùa giải năm nay thì đội bóng này vẫn chơi cực tốt và có màn khởi đầu mùa giải khó tin. Họ thắng Xây dựng Phan Kha 3-1, thắng Đại học Nông Lâm 5-1, thắng Nghiêm Phạm Holdings 2-0 và thắng Tân Tiến Cai Lậy 2-0 mới đây.

Đội hiện đang có hiệu số bàn thắng bại là 12-2 (+10), chỉ thua kém một chút so với An Biên... với Hữu Phước (đã ghi được 4 bàn), Quốc Jame (ghi 2 bàn), đội không thiếu cầu thủ tạo nên sự khác biệt và mới đây, “bầu” Nghĩa Dola còn ăn mừng “trụ hạng thành công” khá thú vị.

Về phần mình, Đương kim vô địch Thảo Vy Organic của bầu Dương Sugar cũng có chuỗi trận mở màn cực hay khi thắng cả Pi Four 3-1, thắng Ku Ben FC 3-1, thắng STP Food 2-0 và thắng cả Đại học Nông Lâm 3-0 ở vòng đấu thứ 4 hồi tuần trước.

Với hiệu số bàn thắng bại 11-2 (+9), Thảo Vy Organic có đôi chút “lép vế” so với An Biên FC và Bamboo FC, nhưng rõ ràng, khả năng phòng ngự của họ đang là rất tốt khi chỉ để lọt lưới 2 bàn sau 4 vòng đấu mở màn, đạt tỷ lệ 0,5 bàn/trận.

Cả 3 đội đều có lực lượng tốt và tinh thần thoải mái. Hãy cùng chờ xem, ở các vòng đấu tiếp theo của SPL - S8, đội nào sẽ bứt phá vượt lên hay họ tiếp tục so kè nhau và sẽ duy trì trạng thái hiện tại đến khi nào?

ĐỖ HOÀNG